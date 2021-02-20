Чрезвычайно холодная воздушная масса придет в наш регион из республики Коми. Фото: архив "КП"

22-24 февраля Пермский край ждет экстремально низкая температура воздуха. Главный вопрос пермяков о погоде: «Да, когда же это закончится?», но пока синоптики не спешат нас радовать прогнозами о предстоящем потеплении, наоборот, впереди - сильные морозы.

Как сообщают специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета, сегодня днем, 20 февраля, пойдет небольшой снег, температура -14…-19°, в Перми до -15…-17°.

Постепенное похолодание в Пермском крае начнется с 21 февраля, с северных районов. В ночь на воскресенье по югу края ожидается -20…-25°, по северу до -27…-32°, в Перми до -25°. Чрезвычайно холодная воздушная масса придет к нам из республики Коми.

Днем 21 февраля на большей части края будет -17…-22°, в Перми -17…-19°, но по северу уже до -25°, полупрозрачная облачность и слабый снег.

В ночь на 22 февраля на севере мороз усилится до -33…-38°, на юге будет еще до -23…-25°, в Перми к утру до -28…-30°.

По югу края будет облачно, а по северу – ясно. Днем 22 февраля днем температура воздуха ожидается экстремально низкой для третьей декады февраля - не выше -24…-29°.

В ночь на 23 февраля ожидается пик похолодания. На всей территории края температура упадет до -30…-35°, на севере и северо-западе возможно достижение отметки -40°.

При этом в центральной и южной части края продолжится усиление северного ветра с порывами до 10 м/с.

В Перми минимальная температура ожидается -30…-33°, возможно ниже рекордного минимума для этой даты. Из-за ветра ощущаемая температура будет на уровне -40° или ниже.

Днем 23 февраля сохранится северный ветер с порывами до 10 м/с в южной части края. Максимальная температура ожидается не выше -23…-28°.

Ночь на 24 февраля также ожидается экстремально холодной, ниже -30° по всему краю, но уже со слабым ветром. В Перми вероятно она будет даже более холодной, чем 23 февраля.