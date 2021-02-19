Что произошло после матча Россия-Северная Македония

Пермский паркет вновь принес победу сборной России. Фото: пресс-служба FIBA

Самым результативным игроком матча Россия - Северная Македония стал Джоэл Боломбой. На счету форварда московского ЦСКА — 19 очков. 13 очков у тяжелого форварда, также представляющего московский клуб — Семена Антонова. По 11 очков набрали защитники «Нижнего Новгорода» Артем Комолов и Иван Стребков.

В составе сборной Северной Македонии наилучший результат показал защитник Войдан Стояновски (18 очков).

Победа позволила набрать сборной России восемь очков и гарантированно обеспечить себе выход в финальную часть Чемпионата Европы по баскетболу-2022. Всего подопечные Сергея Базаревича в текущем отборе сыграли пять игр. Дважды уступили Италии (64:83) и (66:70), обыграли Эстонию в Таллине (56:84) и два раза взяли верх над Северной Македонией — 77:67 и 94:77.