Выход на Евробаскет обеспечен: Сборная России в Перми обыграла Северную Македонию

Самым результативным игроком этого матча стал Джоэл Боломбойю Фото: пресс-служба FIBA

Мужская сборная России по баскетболу уверенно обыграла команду Северной Македонии и вышла в финальную часть Чемпионата Европы по баскетболу-2022. Игра в рамках заключительных матчей отбора квартета «B» прошла в УДС «Молот» 19 февраля и завершилась со счётом 94:77.

Недавнее прошлое

Пермский болельщик мог забыть, но почти год назад, 23 февраля, здесь же, в УДС «Молот», сборная России уже встречалась с командой Северной Македонии. Вторая игра отборочного цикла выдалась непростой. В упорном противостоянии подопечные Сергея Базаревича смогли сначала отыграться после провального старта, а затем и дожать балканцев в концовке матча — 77:67.

Но пандемия внесла свои коррективы. И вот спустя год две команды встретились снова, почти в то же время и в том же месте. Но в рамках пермского безопасного «антиковидного пузыря».

Матч команды начали осторожно, словно присматриваясь и изучая друг друга. Но с каждой секундой напряжение нарастало и россияне уходили в закономерный отрыв. Особой результативностью в дебюте встречи отметился форвард московского ЦСКА Джоэль Боломбой, который, как любят говорить спортивные болельщики, «делал разницу».

Фото: пресс-служба FIBA

А во второй четверти игры мячи в корзину македонцев полетели как из рога изобилия. Россияне раскрылись и начали реализовывать самые разные по исполнению и качеству броски — 51:33.

Закономерный результат

В третьей четверти Россия не растеряла преимущество и почти не допустила ошибок у своего кольца. По-прежнему был точен Джоэль Боломбой. Стабильно, пусть и не без мелких оплошностей, действовала и наша оборона.

Заключительная четверть не принесла неприятных неожиданностей собравшимся в «Молоте» болельщикам. Россия продолжала гнуть свою линию и довела игру до уверенной победы. Особенно заметны были Семен Антонов и Иван Стребков, несколькими «трёшками» отметился атакующий защитник «Нижнего Новгорода» Артём Комолов. Финальная сирена — и 94:77 на табло.

Самым результативным игроком этого матча стал Джоэл Боломбой. На счету форварда московских армейцев — 19 очков.

Фото: пресс-служба FIBA

13 очков у тяжелого форварда, также представляющего московский ЦСКА — Семена Антонова. По 11 очков набрали защитники «Нижнего Новгорода» Артём Комолов и Иван Стребков.

В составе сборной Северной Македонии наилучший результат показал защитник Войдан Стояновски (18 очков).

Победа позволила набрать сборной России восемь очков и гарантированно обеспечить себе выход в финальную часть Чемпионата Европы по баскетболу-2022. Всего подопечные Сергея Базаревича в текущем отборе сыграли пять игр. Дважды уступили Италии (64:83) и (66:70), обыграли Эстонию в Таллине (56:84) и два раза взяли верх над Северной Македонией — 77:67 и 94:77.

Фото: пресс-служба FIBA

Ситуация в квартете предельно простая. Италия уже гарантированно займёт первую строчку в турнирной таблице, так как дважды обыграла главного преследователя — Россию. Следом за ней в финал Евробаскета выходит сборная России. Шансы оказаться «за бортом» есть у занимающей третье место Эстонии. Но при условии, что прибалты проиграют России и Северной Македонии в двух оставшихся встречах — 21 и 22 февраля соответственно и уступят последней по дополнительным показателям. При этом Северная Македония должна обыграть не мотивированную Италию 21 февраля.

Знай наших

Отметим, в игре приняли участие и два «пермяка» — это важные игроки основы пермского БК «Парма» Максим Григорьев и Владимир Ивлев. Защитник «Пармы» Максим Григорьев на паркете появился, но очков не набрал. А на счету центрового Владимира Ивлева, который вышел на паркет с первых минут — четыре очка.

Стоит отдать должное и пермским болельщикам. Несмотря на ограничения, даже наполовину заполненный УДС «Молот» (всего пермская арена вмещает 7 тыс. зрителей на баскетбольные матчи) гнал россиян вперед до последней секунды. О том, что национальной сборной всегда нравится играть в нашем городе, неоднократно говорил президент РФБ (Российской федерации баскетбола) Андрей Кириленко.

Фото: пресс-служба FIBA

Ведь Пермь — город, в котором сборная России никогда не проигрывала. Будем надеяться что эта приятная традиция продолжится и в будущем.

Всего нашей команде в рамках группы «B» осталось провести одну игру. В грядущее воскресенье, 21 февраля, сборная России встретится с крепкой и неуступчивой Эстонией, которая перед встречей с хозяевами арены обыграла Италию в овертайме — 105:101 (0+).