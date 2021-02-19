Большой баскетбол в Перми: Сборная Эстонии обыграла Италию

Италия и Эстония. Кто кого? Фото: пресс-служба FIBA.

Праздник большого баскетбола в Перми продолжается. В пятницу, 19 февраля, в УДС «Молот» состоялся второй матч финального этапа отбора на Чемпионат Европы по баскетболу-2022. Со счетом 105:101 победу над сборной Италии в овертайме одержала сборная Эстонии.

Начиналась игра на равных. Фото: пресс-служба FIBA.

Начали на равных

Стартовую четверть команды провели на равных — 21:20 в пользу команды с Апеннин. Самым активным игроком начала встречи был 15-й номер эстонцев Майк-Калев Котсар. Только к началу второй четверти он набрал 14 очков.

Во второй части игры преимуществом уже ощутимо завладели эстонцы. Итальянцы, в свою очередь, отвечали опасными и результативными контратаками и не давали команде из Прибалтики уйти в отрыв. Однако более мотивированная и свежая сборная Эстонии все же добилась своего — 54:44 по итогам первой половины игры.

У нас все получилось. Фото: пресс-служба FIBA.

Третья четверть выдалась для эстонцев ещё более успешной. Прибалты продолжили доминировать на площадке и оторвались от соперников на два десятка очков — не без серии удачных трехочковых бросков. К тому же, несколько минут к ряду Италия не могла провести ни одной удачной атаки. Лишь после половины третьей четверти итальянцы собрались и немного сократили отставание — 66:82.

Финал эстонцы провалили

А вот финал игры в заключительной четверти эстонцы полностью провалили и растеряли преимущество. Южане сократили отставание, воспользовавшись серией грубых ошибок прибалтов. За 30 секунд до конца игры Эстония и вовсе вела лишь в два очка, чем не могла не воспользоваться Италия.

Тренер расстроен. Фото: пресс-служба FIBA.

94:94 и команды ушли на овертайм. Обе сборные не собирались сдаваться до самого конца. Но удача в итоге улыбнулась лидерам большей части матча, которые едва не упустили важнейшую победу в борьбе за выход из группы.

В результате пермский болельщик получил еще один захватывающий матч на паркете «Молота». 105:101 на табло и сборная Эстонии одерживает тяжелейшую и важную в турнирном плане победу над командой Италии. Теперь Эстония, как и Россия, имеет шесть очков в активе и делит с командой нашей страны вторую-третью строчки турнирной таблицы. У обеих команд по четыре сыгранных матча. Замыкает квартет команда Северной Македонии — у балканцев лишь три очка после трёх игр. Италия с девятью очками единолично возглавляет группу «B».

Кто же так играет? Фото: пресс-служба FIBA.

После игры

Самым результативным игроком встречи стал абсолютный лидер эстонцев — центровой Майк-Калев Котсар. Он набрал 32 очка. 17 очков — у форварда Каспера Триера.

Напомним, первый отборочный матч из шести запланированных пермская арена приняла вчера, 18 февраля. В упорной борьбе сборная Италии со счётом 92:84 обыграла сегодняшнего соперника сборной России — команду Северной Македонии. Успех позволил итальянцам гарантированно зарезервировать первую строчку квартета «B», вне зависимости от результатов всех оставшихся в группе матчей. Россию Италия в этой отборочной кампании обыграла дважды.

Горячие эстонские парни атакуют. Фото: пресс-служба FIBA.

Следующим соперником сборной Эстонии станет сборная России. Встреча состоится 21 февраля в 19:30 по пермскому времени (0+). Отметим, команды уже встречались осенью 2020 года. Тогда на площадке в Таллине сильнее оказались россияне — 84:56.

Италия в последнем для себя матче квалификации вновь встретится со сборной Северной Македонии. Игра запланирована на воскресенье, 21 февраля (0+).