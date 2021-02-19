«Таких сильных морозов не было уже 10 лет». Синоптики рассказали о погоде в выходные в Пермском крае

В ближайшие дни в Пермском крае будет по-прежнему холодно. Фото: архив "КП"

Холодный февраль обсуждают все, давно пермяки не ощущали таких крепких морозов, отвыкли мы уже от настоящей зимы. А она никуда уходить пока не собирается, в ближайшие дни в Пермском крае будет по-прежнему холодно.

Научно-популярный метеорологический проект «Метеоролог и я» сообщает: ситуация в выходные в целом не изменится. Ночью будет -30°С и ниже, а в некоторых районах и -40°С. Даже днем не во всех районах термометры смогут «подняться» выше -20°С. Таких сильных морозов в феврале не было уже 10 лет.

Погода на выходные дни:

В субботу ночью малооблачно, днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью по краю -23…-28°C, на севере до -33°C, на северо-востоке до -40°C, днём -15…-20°C. Ветер слабый переменных направлений.

В Перми в субботу ночью малооблачно, днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -25…-27°C, днём до -15°C. Ветер слабый переменных направлений.

В воскресенье ночью и днём переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -26…-32°C (на севере до -37°), днем -19…-24°C. Ветер слабый, переменный, северо-западный, западный 2-7 м/с.

В Перми в воскресенье переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -28…-30°C, днем -16…-18°C. Ветер северо-западный, западный 2-7 м/с.