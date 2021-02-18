Коронавирус в Перми, последние новости на 19 февраля 2021 года: среди вновь заболевших 39 детей

1134 пациента лечатся в больницах, в том числе 62 - на аппаратах ИВЛ. Фото: Артем КИЛЬКИН

По результатам исследований Роспотребнадзора, в Пермском крае на утро 19 февраля общее число инфицированных достигло 44 635.. За минувшие сутки в Прикамье 245 новых случаев заражения COVID-19: 12 человек проходят лечение в больницах, 233 – амбулаторно на дому.

В числе 245 новых инфицированных 39 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 35 человек, от 30 до 49 лет – 86 человек, 58 в возрасте 50-64 и 27 человек старше 65 лет.

Из 245 новых больных коронавирусной инфекцией более половины – 127 человек – жители Перми. Второе место заняли Березники, где заболели 11 местных жителей. Третье место по заболеваемости – у Чайковского с 10 инфицированными. Всего новые заболевшие обнаружены в 31 территории Пермского края.

Выздоровели за минувшие сутки 248 человек, всего же со времени начала пандемии в Пермском крае вылечились 36800 человек.

Инфографика: оперштаб

2977 человек находятся на карантине. 1134 пациента лечатся в больницах, в том числе 62 - на аппаратах ИВЛ.

Из-за коронавируса скончались за сутки 10 человек, всего же с начала пандемии 1631 летальный исход от ковида. От сопутствующих заболеваний умерли за сутки 5 человек, всего инфицированных пациентов, умерших от сопутствующих заболеваний, в Пермском крае зарегистрировано 1143.

Накануне в Пермь доставили очередную партию вакцины - 14 400 комплектов. Ее распределили между 48 поликлиниками, проводящими иммунизацию. Наибольшее количество доз вакцины получат поликлиники, чьи пациенты более активно записываются на прививки.