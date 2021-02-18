Отмена занятий в школах Перми 18 февраля 2021 года: кому не надо идти в школу в мороз

Пермские синоптики предупреждали о надвигающихся холодах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на холода, отмены занятий в школах Перми 18 февраля 2021 не будет. Однако родители вправе сами решать, вести ребенка в школу или нет.

Пермские синоптики предупреждали о надвигающихся холодах. Тому подтверждение - цифры на термометре, которые с каждым днем опускаются все ниже и ниже. По данным метеорологов, утром 18 февраля в Перми будет -29 градусов.

При такой погоде родители школьников могут оставить детей дома. Накануне министр образования Пермского края Раиса Кассина дала именно такую рекомендацию. На странице в Инстаграм она обратилась к родителям:

«Уважаемые родители, в частности мамы и папы учеников младших классов, в Пермский край пришли настоящие уральские морозы, несмотря на то, что градусник показывает -27°, ощущается как -35°, ко всему еще неприятный сильный ветер. Рекомендую не отправлять детей в школу, учитывая сильные морозы. В ближайшие дни потепления не ожидается, давайте оставим ребят начальных классов дома».

Напомним, что родители вправе не отправлять ребенка в школу при сильных морозах:

- при температуре от -25 до -28°C - ученики 1-4 классов;

- при температуре от -28 до -30°C - с первого по девятый классы;

- при температуре ниже -30… -32°C - все классы, с 1 по 11-й.