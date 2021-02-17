Коронавирус в Перми, последние новости на 18 февраля 2021 года: в регионе вакцинировались около 20 тысяч человек

На сегодняшний день в регион завезли 41 662 комплекта вакцины. Фото: REUTERS

Число вакцинированных от коронавируса в Прикамье на утро 18 февраля составило около 20 тысяч. Массовая вакцинация от коронавируса началась сразу после нового года. На сегодняшний день в регион завезли 41 662 комплекта вакцины, медики использовали 46,7% от общего объема.

За минувшие сутки коронавирусом в Пермском крае заболели 252 человека: 100 заболевших - мужчины, 152 – женщины. Среди заболевших 20 детей. Также из числа новых заболевших - 47 человек проходят лечение в больницах, 205 – амбулаторно на дому.

Инфоргафика: оперштаб

Традиционно лидером по числу заразившихся COVID-19 стала Пермь - 123 жителя. На втором месте – Березники, где коронавирус обнаружили у 31 человека. Третье место занял Добрянский городской округ с 15 случаями заражения.