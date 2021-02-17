Железный Федя из Перми может стать женихом для металлической нововоронежской Аленки

У Аленки появился жених в Перми. Фото: паблик ВК "Типичный Воронеж".

В центральных СМИ разошлась информация о том, что в Перми нашелся жених для нововоронежской Аленки. Эпопея с установкой под Воронежем металлической скульптуры с изображением девушки, которую многие сочли жутковатой, привлекла внимание блогеров и журналистов в конце прошлого года.

В Нововоронеже в парке открыли памятник основательнице села Новая Аленовка - к 250-летию со дня образования населенного пункта. По легенде, ее убил разбойник Кудеяр. Местные чиновники полагали, что арт-объект станет местом встреч для влюбленных. Но местным жителям памятник показался отвратительным, и через несколько дней его убрали.

Железный Федор из Закамска мечтает познакомиться с нововоронежской Аленкой. Фото: РИА-Новости.

Но после публикаций об этом в соцсетях Аленка неожиданно стала популярной – про нее снимают мультфильмы, делают сувениры с ее изображением. А агентство новостей РИА-Новости сообщило, что в Перми для некрасивой девушки нашелся железный жених.

- Сварщик по металлу из пермского Закамска Сергей Кирюхин собрал железного человека из металлолома: голову сделал из старого чайника, туловище — из нержавеющего бака, другие части тела — из обрезков труб и столовых приборов. У «скульптуры» сгибаются руки и ноги, она человеческого роста, есть лицо, имеются декоративные элементы, - рассказали в агентстве. - Сергей пояснил, что фотографию железного Фёдора, держащего в руке металлическую розу и мечтающего о «жене» - Алёнке из Нововоронежа, выложили в Instagram его дети.

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