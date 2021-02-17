Расписание трансляций квалификации Евробаскет-2022 в Перми: где и когда смотреть матчи сборной России

В состав сборной России вошли два игрока пермской «Пармы» Фото: архив "КП"

Уже на этой неделе в Перми начнутся отборочные матчи Евробаскет-2022 . Публикуем расписание матчей и рассказываем, где посмотреть трансляции.

Проводить в Перми отборочные матчи по баскетболу на главные европейские и мировые турниры становится хорошей традицией. Так, в отборе на Кубок мира-2019 российская сборная дважды принимала соперников в УДС «Молот».И пермский паркет принес нашим баскетболистам удачу - они дважды выиграли, включая решающий поединок против сборной Финляндии. А в прошлом году сборная России обыграла в Перми сборную Северной Македонии в матче 2-го тура квалификации Евробаскета-2021.

В Пермь приедут четыре сборные

- Все баскетбольные болельщики Урала уже знают: каждый год сборная России приезжает в Пермь, - отметил президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко. - Мы очень рады, что даже в непростых условиях пандемии сможем соблюсти эту традицию. Пермь - великолепное место для любых баскетбольных мероприятий.

И сейчас Пермь вновь принимает большой баскетбол. С 18 по 22 февраля на площадке УДС «Молот» пройдут два квалификационных тура чемпионата Европы по баскетболу - 2022. В столицу Прикамья приедут баскетболисты сборных России, Эстонии, Северной Македонии и Италии - то есть все участники группы «В».

Фото: Российская федерация баскетбола

«Молот» станет «безопасным пузырем»

В «Молоте» будут соблюдены все требования, которые предъявляет ФИБА при организации подобных матчей. Также принимаются все меры, рекомендованные Роспотребнадзором.

- Для команд-участниц квалификации на Евробаскет «Молот» станет «безопасным пузырем». Игроки, тренеры и обслуживающий персонал будут находиться в так называемой «чистой зоне», доступ в которую по всему периметру строго ограничен. Поэтому сфотографироваться с баскетболистами или «дать пять» в этом году у болельщиков не получится, - рассказала министр физической культуры и спорта Татьяна Чеснокова.

Для болельщиков при входе в «Молот» установили специальные коридоры, которые позволят избежать столпотворений. Трибуны будут заполнены наполовину - с «шахматной» рассадкой болельщиков. У всех входящих в «Молот» будут измерять температуру. Если она будет выше допустимой нормы - посмотреть матч болельщику в УДС не удастся.

Накануне грандиозного спортивного события губернатор Пермского края посетил «Молот» и заявил, что Пермь готова к большому европейскому баскетболу.

Фото: permkrai

- Уверен, каждая игра пройдет на достойном уровне, а наши зрители в очередной раз покажут, как в Перми любят баскетбол, - отметил Дмитрий Махонин.

«Лучший город для баскетбола»

Александр Башминов Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

- Пермь - единственный город, в котором сборная России ни разу не проигрывала, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) генеральный директор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов. - Каждый раз, когда мы говорим об этом со спортсменами, становится немного волнительно - не сглазить бы. Матчи в Перми в очередной раз становятся особенно важными, ведь от них будет зависеть попадание на чемпионат.

Пермь принимала на своей площадке несколько поколений спортсменов сборной. И они всегда встречали самую яркую поддержку. Как говорил Александр Белов: «Пермь - лучший город для баскетбола». И это правда.А еще в Перми лучшие в стране болельщики. Никто, нигде и никогда не болеет за нашу сборную так, как это делают пермяки. А поддержка трибун для спортсменов крайне важна.

- Получается, что дома будет играть легче?

- Однозначно сказать нельзя. К примеру, в одном из последних матчей в Перми сборная России поначалу выглядела весьма неуверенно. Главный тренер нашей команды тогда сказал: «В первой половине зрители сначала сковывали игру команды, а во второй так погнали спортсменов, что остановить их уже было невозможно». Поэтому бывает и так, что ответственность спортсменов перед болельщиками сковывает их самих.

Но на эти игры приедут баскетболисты, которые уже знакомы с пермскими болельщиками, поэтому, надеюсь, то оцепенение, которое однажды произошло, не повторится, и все пройдет как по маслу.

- Почему стоить прийти на чемпионат?

- Хотя бы ради того, чтобы убедиться, как болеют за нашу сборную. Кроме того, на играх всегда царит атмосфера праздника и эмоции, которые испытываешь во время матча, непередаваемы. Ну и, наверное, самое интересное на матче, да и в спорте вообще - его непредсказуемость. Невозможно угадать, чем все закончится.

В состав сборной России вошли два игрока пермской «Пармы» Фото: архив "КП"

Кстати

За сборную России сыграют два пермяка

Участие в квалификационных матчах Евробаскета примут четыре игрока пермского баскетбольного клуба «Парма»: Максим Григорьев и Владимир Ивлев вошли в состав сборной России, Марцел Панитка сыграет за сборную Польши, Марекс Мейерис - за Латвию.

Максим Григорьев. Фото: Российская федерация баскетбола

Владимир Ивлев. Фото: Российская федерация баскетбола

Расписание игр в Перми

Четверг, 18 февраля, 19:30

Италия — Северная Македония

Пятница, 19 февраля

16:30 Италия — Эстония;

19:30 Северная Македония — Россия

Воскресенье, 21 февраля

17:00 Северная Македония — Италия

20:00 Россия — Эстония

Понедельник, 22 февраля

19:00 Эстония — Северная Македония

Билеты можно приобрести на сайте Центра спортивной подготовки Пермского края. Стоимость варьируется от 640 до 1400 рублей. Прямую трансляцию матчей можно будет посмотреть на официальном сайте канала Матч ТВ.

Состав сборной России по баскетболу

Защитники

Евгений Бабурин

Максим Григорьев

Артем Комолов

Михаил Кулагин

Григорий Мотовилов

Иван Стребков

Форварды

Семен Антонов

Антон Астапкович

Никита Балашов

Евгений Валиев

Андрей Воронцевич

СтаниславИльницкий

Антон Квитковских

Павел Савков

Центровые

Джоэл Боломбой

Владимир Ивлев

Главный тренер

Сергей Базаревич