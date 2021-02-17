В Пермском крае 20-летний парень скрутил вора и держал, пока не приедет подмога

Михаил Марамыгин. Фото: ГУВД по Пермскому краю.

Жителям села Сепыч в Верещагинском районе нечего бояться, пока рядом с ними живет 20-летний Михаил Марамыгин. В ГУВД по Пермскому краю рассказали историю, как молодой человек проявил себя настоящим мужчиной.

Несколько недель назад Михаил ночью возвращался домой. Проходя мимо одного из местных магазинов, он увидел, как двое мужчин с коробками в руках подозрительно суетились.

Когда Михаил подошел поближе, то увидел, что в здании разбито окно, он понял, что магазин грабят. Ни на секунду не задумываясь, молодой человек кинулся к злоумышленникам.

Мужчины, увидев его, побросали коробки и попытались убежать. Михаил догнал одного, сбил с ног и повалил на снег. Одной рукой он держал подозреваемого, а второй достал телефон и позвонил друзьям, просил о помощи. Четыре приятеля приехали через несколько минут, и теперь злоумышленник уже не мог вырваться и скрыться. О случившемся молодые люди сообщили в полицию.

Оперативники выяснили, кто был вторым подозреваемым в покушении на кражу и задержали его. Им оказался уже судимый 26-летний уроженец села Сепыч, второй 18-летний - житель деревни Мухино. Они рассказали, что вместе выпивали, а потом решили залезть в магазин, вооружившись гвоздодером.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.

- Михаила Марамыгина на днях пригласили в полицию, - рассказали в ГУВД по Пермскому краю. - Руководитель территориального отдела внутренних дел подполковник полиции Александр Кожевников поблагодарил молодого человека за активную гражданскую позицию и вручил ему благодарственное письмо, пожелал успехов, а также предложил поступить на службу в полицию.