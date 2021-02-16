Коронавирус в Перми, последние новости на 17 февраля 2021 года: краевая столица лидирует по количеству вновь выявленных случаев

77 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. Фото: архив "КП"

На утро 17 февраля общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 44 138 человек. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 253 новых случая заражения COVID-19: 36 человек проходят лечение в больницах, 217 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Ежесуточный прирост больных составил 0,6%, коэффициент распространения болезни - 0,96, - пояснили в краевом оперштабе.

Среди 253 новых инфицированных 99 мужчин, 154 – женщин и 13 детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 14 человек, от 30 до 49 лет – 86 человек, 77 в возрасте 50-64 и 63 человека старше 65 лет.

Новые заболевшие обнаружены в 29 территориях региона. Больше всего - в Перми - 95 жителей с COVID-19. На втором месте – Березники, где коронавирус подтвердился у 24 человек. Третье место занял Пермский муниципальный район с 21 заболевшим.

В Соликамском городском округе COVID-19 подтвержден у 13 прикамцев, в Горнозаводском городском округе – у 10. По восемь случаев зафиксировано в Кунгуре, Частинском муниципальном округе и Чусовском городском округе. В Добрянском городском округе инфекция подтвердилась у семи жителей. В Лысьвенском и Осинском городских округах коронавирус диагностирован у шести человек. По пять инфицированных обнаружено в Губахе и Березовском муниципальном округе.

По четыре жителя с COVID-19 зафиксировано в ЗАТО Звездный, Кизеле, Карагайском муниципальном округе, Кунгурском муниципальном районе и Чернушинском городском округе. В Очерском городском округе, как и в Уинском муниципальном округе коронавирусная инфекция подтвердилась у трех жителей.

По два инфицированных выявлено в Чайковском и Краснокамском городском округе. Кроме того, по одному заболевшему зафиксировано в семи территориях Пермского края. Это Большесосновский муниципальный район, Бардымский и Еловский муниципальные округа, а также Верещагинский, Ильинский, Нытвенский и Оханский городские округа.

Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.