Еще трех обвиняемых будут судить по делу о гибели пяти человек в пермском отеле «Карамель»

Трагедия в пермском мини-отеле унесла жизни пяти человек, еще шестеро получили ожоги. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

В Перми завершается суд над владельцем мини-отеля «Карамель» Сергеем Щербаковым, которого обвиняют в оказании услуг, повлекшем гибель пяти человек. Трагедия произошла, напомним, год назад, когда в подвале пятиэтажного дома сварились заживо пять человек, один из которых – ребенок. Прокуратура уже запросила для Щербакова шесть лет лишения свободы.

А 16 февраля Главное следственное управление СК России сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении новых обвиняемых:

- заместителя начальника службы эксплуатации группы эксплуатации № 2 ОСП «Пермская» ООО «Пермская сетевая компания» Сергея Агеева;

- бывшего главного инженера ООО «Управляющая компания «Профи-Дом» Вячеслава Хилькова;

- инспектора отделения надзорной деятельности города Перми по Индустриальному району первого отдела надзорной деятельности по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифа Исмакаева.

- В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217, ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 3 ст. 293 УК РФ «Нарушение правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте, повлекшее гибель людей и причинение тяжкого вреда здоровью»; «Причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»; «Халатность», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

По мнению следователей ГСУ СКР, в результате их преступного бездействия ночью 20 января 2020 года произошел прорыв трубы горячего теплоснабжения, и подвальные помещения жилого комплекса на улице Советской Армии в Перми, в котором располагалась мини-гостиница «Карамель», были затоплены. Это повлекло гибель пяти человек и причинение тяжкого вреда здоровью трех лиц.

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