В Перми на ребенке загорелась футболка

Ребенка госпитализировали в ожоговое отделение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из квартир Перми на улице Леонова вчера, 15 февраля, произошел несчастный случай. 12 летний мальчик хотел переставить чайник на газовую конфорку, но сделал это кране неудачно. Ребенок прижался к плите и на нем загорелась футболка.

- В полицию поступило сообщение из скорой медицинской помощи о том, что несовершеннолетний ребенок получил ожоги, - рассказали в ГУВД по Пермскому краю. – Находился мальчик один в квартире или с родителями, выясняется.Проводится проверка, обстоятельства получения травмы ребенку устанавливаются.

По информации источника, ребенок получил ожоги лица, тела и рук 1-2-3 степени на площади 30%.

Медики госпитализировали его ожоговое отделение. В Минздраве Пермского края сообщили сегодня, что состояние мальчика тяжелое.