Попытка проверить на трех городских маршрутах возможность отказаться от 2 тысяч кондукторов и сэкономить тем самым полмиллиарда рублей, похоже, натолкнулась на первые трудности.По замыслу, уже на прошлой неделе в автобусах №4 и №80 и в трамваях №6 кондукторы должны были перестать обслуживать пассажиров. А вместо них бумажные билеты должны были продавать водители – тем, кому они нужны для бесплатной пересадки или кто готов был их купить только за наличку.Но с самых первых дней начались сбои в движении, особенно на автобусных маршрутах, и людям приходилось их подолгу ждать.«Мы даже поесть не успевали»- Московский перевозчик не предусмотрел в графике ни одной лишней минуты на то, чтобы шофер возился с билетами, - жаловалась, например, кондуктор четверки Валентина. - В итоге впереди идущий автобус так долго стоял на остановках, что его нагнали все остальные и стали ходить гурьбой.В минувшую пятницу водители четвертого маршрута фактически забастовали: собрались и объявили руководству, что не будут продавать билеты. И руководителям ничего не оставалось, как снова вернуть кондукторов в салоны.- Мы и так работали на износ, а из-за этого эксперимента даже на обед перестали успевать, - объясняет водитель Олег. – В основном к нам обращались те пассажиры, кому нужны бумажные талоны для бесплатной пересадки, их ведь валидаторы не выдают. За наличку билеты теперь покупают уже немногие.- Меня в автопарке попросили поработать кондуктором месяц-другой, пока все не устаканится, - признался пенсионер Дмитрий. – Поставили передо мной задачу: постепенно приучать пассажиров к валидаторам. Как? Сказали не ходить по салону, сидеть на месте, мол, если кому-то нужен билет для бесплатной пересадки, пусть сами подходят.Способ отказаться от бесплатных пересадок?Так что же, эксперимент оказался неудачным?В московской автотранспортной компании «РТ Лайн», которая обслуживает маршрут №4, отвечают, что нет.- В ближайшее время мы скорректируем расписание для того, чтобы у водителей было достаточно времени для осуществления сбора оплаты за проезд на остановочных пунктах, - говорят там. - И постепенно они привыкнут это делать. В прошлом году тестирование бескондукторной системы оплаты успешно прошло в Санкт-Петербурге. Надеемся, что и в Перми добьемся аналогичного результата.Но в городе на Неве бесплатные пересадки на общественном транспорте если и введут, то не раньше 2022 года, а у нас они уже действуют - в качестве компенсации за «раздробленные» в ходе транспортной реформы маршруты.- Возможно, это просто способ со временем отказаться от бесплатных пересадок, - возмущается пассажир восьмидесятого автобуса Константин. – Многие из-за этого эксперимента уже от них оказались. Утром в часы пик люди на автобусах этого маршрута едут из Закамска в центр. И перед ними теперь стоит выбор: либо постараться занять сидячее место для дальней поездки, махнув рукой на возможность бесплатной пересадки и оплатив проезд через валидатор, либо входить в переднюю дверь, толпиться у кабины водителя и ехать потом всю дорогу на ногах.В департаменте транспорта администрации Перми говорят, что внимательно следят за экспериментом, который и был задуман для того, чтобы выявить «подводные камни» при переходе на бескондукторный проезд и попытаться их устранить.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Много зайцев и сорванные графики»: Пермяки столкнулись с проблемами при бескондукторном проезде в автобусах и трамваяхКак в Перми проходит эксперимент с общественным транспортом, который теперь работает без кондукторов (подробнее…)