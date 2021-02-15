«Мы в центре холода!»: Синоптики не исключают, что морозы в Прикамье простоят до марта

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- Единственный позитивный момент на этой неделе в том, что не ожидается резких перепадов температур, сильных ветров и снегопадов, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - А в остальном - приятного мало. Даже солнце, которое побаловало нас в понедельник, надолго скроется за облаками.

Судя по прогнозам, погода ожидается на редкость стабильно морозной. В течение всей недели днем температура будет укладываться в диапазон от -17 до -20 градусов. По ночам еще холодней - до -28…-30 градусов.

Такая погодная стабильность объясняется тем, что под конец зимы в Прикамье сложилась нестандартная для нас ситуация: мы оказались не на периферии атмосферного процесса, а в самом центре холода. Так что ощутимого потепления и в начале следующей недели ждать не приходится. Более того, некоторые метеорологические модели не исключают даже усиления морозов.

Когда же весна?

- Будем надеяться, что к началу марта потеплеет, - обещает Павел Смирнов. - Это и так уже аномальный сценарий для февраля - три недели морозов. Обычно атмосферные процессы в конце зимы так долго не живут. Так что стоит рассчитывать, что в первые дни весны погода все-таки установится мартовская, а не «январская», как сейчас.