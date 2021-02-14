Чемпионат Европы по баскетболу - 2022 в Перми: расписание матчей, список команд, где купить билеты

Сборная России по баскетболу. Фото: министерство спорта Пермского края

В Перми пройдет Чемпионат Европы по баскетболу - 2022: публикуем расписание матчей, список команд и рассказываем, где купить билеты.

Проводить в Перми отборочные матчи между сборными разных стран по баскетболу на главные мировые и европейские турниры становится хорошей традицией.

В отборе на Кубок мира-2019 российская сборная дважды принимала соперников именно в Перми. И столица Прикамья принесла российским баскетболистам удачу - они дважды выиграли, включая решающий поединок против сборной Финляндии.

В феврале 2021 Пермь вновь станет центром притяжения для иностранных спортсменов. С 18 по 22 февраля в на площадке УДС «Молот» пройдут два квалификационных тура Чемпионат Европы по баскетболу - 2022. В столицу Прикамья приедут баскетболисты сборных России, Эстонии, Северной Македонии и Италии – то есть все участники группы «В».

Министр спорта Татьяна Чеснокова рассказала, что в «Молоте» будут соблюдены все требования, которые предъявляет ФИБА при организации подобных матчей, а также принимаются все меры, которые порекомендовал региональный Роспотребнадзор.

«Для команд-участниц квалификации на Евробаскет «Молот» станет «безопасным пузырем». Игроки, тренеры и обслуживающий персонал будут находиться в так называемой «чистой зоне», доступ в которую по всему периметру строго ограничен. Поэтому сфотографироваться с баскетболистами или «дать пять» в этом году у болельщиков не получится. «Также мы продумали вопросы безопасности зрителей – развели потоки посетителей на объекте. Для болельщиков установлены специальные коридоры при входе в УДС, которые позволят избежать столпотворений. Трибуны будут заполнены на 50% с «шахматной» рассадкой болельщиков. Ношение защитных масок на объекте также будет обязательно», – отметила министр.

Также в УДС будет регулярно проводиться дезинфекция помещений, включая раздевалки спортсменов. У всех, входящих в «Молот», будут измерять температуру тела. В случае, если она превышает допустимую норму, организаторы оставляют за собой право отказать в посещении мероприятия.

Накануне грандиозного спортивного события губернатор Пермского края посетил «Молот» и заявил, что Пермь готова к большому европейскому баскетболу.

- Проводить соревнования такого уровня – большая ответственность, особенно во время пандемии. Нужно обеспечить безопасность спортсменов, организаторов, зрителеи . Сегодня проверил готовность арены. Обновили некоторые помещения, сделали отдельный вход для команд. Билеты на матчи еще есть в продаже. Уверен, каждая игра пройдет на достойном уровне, а наши зрители в очередной раз покажут, как в Перми любят баскетбол, - отметил Дмитрий Махонин.

Расписание игр в Перми

Четверг, 18 февраля, 19:30

Италия — Северная Македония

Пятница, 19 февраля

16:30 Италия — Эстония;

19:30 Северная Македония — Россия

Воскресенье, 21 февраля

17:00 Северная Македония — Италия

20:00 Россия — Эстония

Понедельник, 22 февраля

19:00 Эстония — Северная Македония

Билеты можно приобрести на сайте билетного агента scena24.ru, а также через сайт Центра спортивной подготовки Пермского края.