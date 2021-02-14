- Счастье меня просто переполняет, - делится эмоциями после победы Анастасия Быстрюкова. - На протяжении всего конкурса меня поддерживала семья. Я очень рада, что однажды пришла в эту профессию и смогла достичь таких высоких результатов.Анастасия Быстрюкова работает в детском саду №41 станицы Новокорсунская Тимашевского района Краснодарского края и воспитывает трех детей.- Мне помогла вера в себя и в то, что наша профессия - самая лучшая,- говорит Анастасия. - Я счастлива быть педагогом!Лучшего воспитателя страны поздравил министр просвещения России Сергей Кравцов, принимавший участие в церемонии награждения в режиме видеоконференции, и предложил Анастасии стать общественным советником министра по дошкольному образованию.В качестве награды Анастасия Быстрюкова получила символ конкурса – «Хрустальную жемчужину» и 100 тысяч рублей.Напомним, что за звание лучшего воспитателя страны в Пермский край приехали бороться участники из 74 регионов России. Несколько дней воспитатели-конкурсанты проходили испытания и в полуфинал вышли 15 участников, а сегодня жюри выбрали победителя конкурса.Финал Всероссийского конкурса проходил в Перми, потому что победителем прошлогоднего \\"Воспитателя года\\" стал пермяк Евгений Пепеляев. В этом году он стал членом жюри конкурса.Как проходили соревнования и онлайн-трансляцию финала конкурса, вы можете посмотреть в наших материалах.