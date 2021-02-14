Нелетная погода: в аэропорту «Большое Савино» из-за сильного снегопада задержали несколько рейсов

В аэропорт выехал Пермский транспортный прокурор Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утро 14 февраля в Пермском крае началось со снегопада. Обильные осадки внесли корректировку в работу пермского аэропорта - на несколько часов аэропорт «Большое Савино» приостановил посадку и вылет самолетов.

- Все наземные службы были переведены в усиленный режим работы. Непрекращающиеся осадки не позволили аэродромной службе за короткое время увеличить коэффициент сцепления для безопасного проведения взлетно-посадочных операций. На запасной аэродром в Екатеринбург перенаправлены рейсы ПБД365 из Сочи и ПБД433 из Внуково. Рейс ПБД569 из Санкт-Петербурга ушел на запасной аэродром в Нижнекамск. Также из-за погодных условий не смогли вовремя вылететь из Перми рейсы ФВ6582 в Санкт-Петербург, СУ1395 в Шереметьево и S71160 в Домодедово, - сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.

С целью контроля за предоставлением представителями авиакомпаний необходимых услуг пассажирам в аэропорт выехал Пермский транспортный прокурор.

В 09:50 ( по местному времени) пермский аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Сейчас он готовится принять все рейсы, которые были перенаправлены в другие аэропорты и обеспечить вылет задержанных бортов из Перми.

- В связи с неблагоприятным прогнозом метеорологов службы аэропорта продолжают в усиленном режиме поддерживать летную годность аэродрома, обеспечивая прием и выпуск воздушных судов, - добавили в пресс-службе пермского аэропорта.

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