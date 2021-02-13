«До аварии гонял на скорости по селу». Подробности ДТП в Пермском крае, где пьяный водитель сбил мальчика на тюбинге

Подозреваемый, севший за руль чужого авто пьяным, ранее уже был судим. Фото: соцсети.

- Алеша, наш любимый Алешенька. Добрый, веселый, задорный. Он всегда был чем-то занят. Занимался во всех кружках и в школе, и в сельском доме культуры, и в библиотеке. Всегда был готов прийти на помощь одноклассникам, товарищам, взрослым. Для всех мог найти нужное слово. Такой светлый мальчик, - говорит директор школы в поселке Есаул Чернушинского городского округа Людмила Заболотных.

13 февраля в поселке хоронили девятилетнего Алешу (имя ребенка изменено по требованию законодательства, - Ред.). 11 февраля, когда мальчик гулял возле своего дома с тюбингом, ребенка сбил насмерть пьяный 33-летний водитель без прав. Алеша был единственным сыном у своих родителей.

Жители села объясняют, что виновник этого страшного ДТП - не местный, жил в Чернушке, а в тот день приехал в село к матери в гости. Ранее он уже дважды был судим.

- Он имеет определенные свойства психики, которые и в трезвом виде не позволяют ему управлять автотранспортным средством, а уж в пьяном и тем более, - рассказали «КП» жители села.

Водительских прав у нетрезвого водителя не было, зато желания погонять в пьяном виде по дорогам – хоть отбавляй. Местные жители пишут в соцсетях, что видели, как до роковой аварии он ездил по дорогам Есаула на огромной скорости.

«Надо было вызвать ДПС, может тогда трагедии бы не случилось?», - советуют в посте про эту аварию подписчики группы ВКонтакте «Подслушано Чернушка».

Чтобы понять, как произошло смертельное ДТП, и при чем тут тюбинг, о котором говорят следователи, мы попросили директора школы описать место происшествия, так как живет она по соседству с семьей, где произошла трагедия.

- Все, кто был на месте трагедии, считают, что Алеша не съехал, а вышел с тропинки на дорогу, - говорит Людмила Заболотных. - У нас нет пешеходных дорожек. Проезжая часть является местом передвижения и технических средств, и пешеходов. От ворот, из которых вышел мальчик, до дороги 13 шагов (вчера сама специально измерила). Это расстояние с небольшим уклоном. Так расположены дома на этой улице. Никаких горок там никто не устраивал. Это просто дорожка от ворот к дороге. И скатился Антон или просто шел, на этот вопрос предстоит ответить следствию.

Подозреваемого задержали сразу же после ДТП и следственные действия провели в тот же день, когда случилась эта трагедия.

- Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения» (максимальное наказание до 12 лет лишения свободы, - Ред.) Назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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