«Получила травмы, несовместимые с жизнью». Туристка из Тюмени, упавшая в ущелье на Усьвинских столбах, скончалась по пути в больницу

Фото с места спасательной операции по подъему на поверхность упавшей в ущелье туристки из Тюмени: МЧС России по Пермскому краю.

- Спасатели сделали все возможное, но 38-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, она скончалась по дороге к врачам скорой помощи, - сообщили «КП» в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

ЧП, напомним, произошло утром 13 февраля на Усьвинских столбах в Чусовском городском округе Пермского края, куда посмотреть на красоты природы приехала группа туристов из Тюмени.

- Это одно из самых красивых мест России, ландшафтный памятник природы высотой до 120 метров. Именно здесь снимали сцены из фильмов «Географ глобус пропил» и «Время первых», - приглашал на экскурсию в Пермский край турклуб из Тюмени, обещая туристам трехдневную насыщенную программу с завораживающей экскурсией, баней и глинтвейном.

«КП» связалась с турклубом, который организует эти поездки на Усьвинские столбы и Шумихинские скалы, но комментировать ситуацию там пока отказались, хотя подтвердили, что в эти выходные группа из Тюмени действительно уехала на маршрут.

ЧП произошло на второй день поездки, когда туристы уже поднялись на Усьвинские столбы. Пока они наслаждались видами, случилась беда.

- Женщина упала на наших глазах в узкое ущелье, что с ней, нам непонятно, мы не видим и не слышим ее, - позвонили около 10 часов утра дежурному диспетчеру ЕДДС туристы. Кстати, группа эта не была зарегистрирована на сайте МЧС России.

После звонка информация была передана во все оперативные ведомства, и на место происшествия выдвинулись спасатели со специальным снаряжением. Дорога от Перми до Усьвы заняла около трех с половиной часов. А температура на месте ЧП была -10 градусов.

- В спасательной операции принимали участие пять сотрудников Пермской краевой службы спасения, которые добирались до места на снегоходах. А в Усьве к ним присоединись трое спасателей из Чусового, - пояснили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

С помощью специального снаряжения спасатели опустились в ущелье и нашли там женщину. Она была жива, но получила множественные переломы и ее состояние оценивалось как тяжелое. С помощью специальных носилок несколько часов пострадавшую пытались достать на поверхность. Но когда это, наконец, удалось сделать, женщина скончалась от полученных травм.

Сейчас этой трагедией занимается Следственный комитет, выясняя все обстоятельства произошедшего.

НАША СПРАВКА

Несчастные случаи на Столбах происходят постоянно. Причем истории достаточно типичные - поскользнулся на мокрых камнях или на обледенелой скале и сорвался, в лучшем случае получив травмы, а в худшем - разбившись насмерть.

Именно так в сентябре 2006 года погиб молодой скалолаз, который в сильный дождь спускался со Второго столба без страховки. Но среди несчастных случаев особо выделяется гибель 26-летнего мужчины, которого спасатели нашли между Вторым столбом и скалой Митра. Защитив диплом, он отправился в одиночестве побродить на Столбах, отдохнуть от экзаменов. Его тело нашли лишь через несколько дней после смерти — он сорвался со скалы.

Бывают и счастливые случайности: в 2014 году мужчина сорвался во время ливня со скалы Китайская Стенка, но выжил, потому что во время падения попал ногой в петлю веревки, оставленной скалолазами, тренировавшимися ниже.

Назвать какую-либо особо опасную скалу или скальный район невозможно, трагический случай может произойти где угодно, начиная от небольшого камня, куда сможет подняться даже ребено

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