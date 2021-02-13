В Перми подвели итоги первого очного тура Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» и назвали имена 15 лауреатов, которые продолжат борьбу за главный приз – «Хрустальную жемчужину».В число лучших воспитателей страны вошли:- Анастасия Быстрюкова (Краснодарский край)- Марина Васильева (Чувашия);- Эльвира Калиниченко (Ленинградская область);- Алена Кондрашова (Красноярский край);- Анастасия Кораблёва (Пермский край);- Наталья Михайлова (Карелия);- Анаит Мкртчян (Псковская область);- Светлана Невмятуллина (Московская область);- Мария Прудникова (Санкт-Петербург);- Татьяна Рубанова (Воронежская область);- Любовь Скитневская (Кемеровская область);- Светлана Тулайкина (Москва);- Светлана Шаламова (Смоленская область);- Юрий Шулятьев (Татарстан);- Ирина Якимова (ХМАО).- По результатам испытаний второго тура выберется один лучший воспитатель. Но даже войти в число 15 – это очень почетно для педагогов, - отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.Среди 15 лауреатов есть и представительница Прикамья - это воспитатель пермского детского сада «Экосад» Анастасия Кораблева.- В ходе испытаний мы все получали профессиональное удовольствие. Такая атмосфера помогла нам выйти в финал и, конечно, работа нашей команды. Пермский край за нами – счастье не за горами. Может быть, и победа тоже, – поделилась Анастасия Кораблева.Анастасия также по итогам первого тура была награждена спецпризом «За оригинальную идею», ей был вручен подарок от партнера конкурса. Также на церемонии наградили победителей в рамках спецноминаций. Светлану Невмятуллину из Московской области и Татьяну Рубанову из Воронежской области отметили спецпризом «Симпатии детей», в номинации «Развитие» – Наталью Лебедеву из Ярославской области, «Игра и игрушка» – Татьяна Анненкова из Республики Тыва.В специальной номинации «Лидер инноваций» победителем стала Мария Прудникова из Санкт-Петербурга, в номинации «За волю к победе» – Елена Андратова, представитель Калмыкии.Отдельные награды получили руководители образовательных учреждений Пермского края, в которых проводились конкурсные испытания 11 и 12 февраля. Им зал аплодировал стоя.Сегодня лауреатам предстоит очередное испытание – проведение мастер-класса. А завтра,14 февраля, они продемонстрируют умение публично аргументировать свою позицию по вопросам дошкольного образования в рамках ток-шоу. Ведущим ток-шоу станет актер театра и кино Михаил Полицеймако.Мероприятия с участием лауреатов можно будет посмотреть в режиме реального времени на сайте конкурса.