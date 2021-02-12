В Перми стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года\\". В Прикамье прибыли 74 финалиста из разных регионов страны. О том, насколько важно это мероприятие, на Радио «Комсомольская правда» (96,6 fm) рассказали заместитель министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк и министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.- Виктор Стефанович, детский сад - это то учреждение, в котором ребенок впервые сталкивается с системой образования. И от того, насколько бережными будут те руки, в которых окажется ребенок, зависит его дальнейшее восприятие жизни. Воспитатель – это действительно особая каста?- Несомненно, мы понимаем, что дошкольное образование – это фундамент всего образования человека, и ребенок, начав посещать детсад, практически впервые вступает в открытый мир, мир за пределами семьи. Именно поэтому воспитатель детского сада – очень важный взрослый человек в развитии ребенка. Сегодня и семья, и общество предъявляют особые требования к педагогам. Родителей очень волнует, как будет организован процесс развития ребенка в его дошкольном детстве.- Как Пермь встречает конкурс? Вам ведь есть с чем сравнивать.- Для нас это конкурс особый. Во-первых, он проходит немного в другое время. В связи с пандемией мы перенесли проведение конкурса с осени и для нас это одно из первых мероприятий очного формата, когда мы собираем представителей каждого региона. Для нас это очень важно. Мы возвращаемся в обыденную жизнь. Для нас опять становятся главными ценностями ребенок и его благополучие, его развитие. Каждый конкурс сам по себе неповторим, он наполняется профессионализмом участников. И, конечно, я хочу особо отметить тот прием пермской земли, который оказан нашим участникам. Мне многие говорили, что для них очень важно, что их так тепло и радушно принимают в Перми.- Раиса Алексеевна, а в связи с чем Пермь была удостоена этой чести – принимать финал всероссийского конкурса?-В прошлом году юбилейный 10-й конкурс выиграл воспитатель из Перми Евгений Пепеляев. Он занял первое место и традиционно «привез» этот конкурс на территорию Прикамья. Потом к нам приезжала комиссия, которая проверила готовность Пермского края к проведению мероприятию такого уровня. После того, как комиссия все одобрила, было принято официальное решение о месте проведения XI конкурса «Воспитатель года.- На что обращала внимание комиссия?- Оборудование в 10 детских садах, где проходит конкурс, должно было быть самым новым и современным. И дети должны уметь им пользоваться. Готовность наших методических служб к тому, что надо провести дополнительную метод-работу, например, мастер-классы по наиболее важным вопросам для тех, кто не является воспитателем, но тоже приедет к нам. Финансовые возможности, готовность губернатора к приему гостей. В общем, обращали внимание на многое. Проверяли даже, насколько актуальны, современны и интересны мероприятия, которые мы будем проводить.- Воспитатель, участвующий в конкурсе, должен быть педагогом-исследователем?- Я бы сказала - инноватором, потому что он приносит новое в методику, технологию работы и кроме того, что проходит собственно конкурс, идет обмен этими технологиями. Это крайне важное событие. Я сама когда-то принимала участие в конкурсе «Учитель года» и знаю, что можно три года подряд учиться у коллег и все время узнавать что-то новое. Воспитатель и учитель - отличаются по технологиям, но ментально у них много общего.- Участники представляют авторский подход к своей работе?- Все воспитатели, приехавшие на конкурс, ранее победили в своем регионе, потому что у них есть свое ноу-хау, свой подход к способам и методам обучения. Воспитывать и развивать детей можно по разным направлениям. И обязательно в какой-то момент нужно понять, каким образом у тебя это лучше получается. Через экологическое воспитание или физкультурное, или развитие интеллекта, робототехнику. Всегда есть тот приоритет, на котором воспитатель строит свою основную деятельность.- Какие испытания ждут участников конкурса?-Испытаний довольно много. Первые два из них прошли в четверг и пятницу. Каждый участник по своей теме, которая ему досталась в результате жеребьевки, показывал теоретические познания, рассказывал, как это можно сделать. Потом состоялись занятия с детьми. По итогам двух этапов определяются из 74 приехавших воспитателей 15 лучших. Эти 15 финалистов участвуют в следующих испытаниях.В субботу они дадут мастер-классы. И в воскресенье состоится ток-шоу. Вести его будет актер Михаил Полицеймако. Он сам многодетный отец, поэтому вопросы детей ему близки и понятны. Ток-шоу позволит проверить умение конкурсантов публично выражать свои мысли. Воспитатель - это человек, который формирует у детей понимание окружающего мира и того, зачем человек живет в этом мире.По результатам испытаний второго тура выберется один лучший воспитатель. Но даже войти в число 15 – это круто. Очень почетно для педагогов оказаться в этой «пятнашке» лучших воспитателей страны.-Кто представляет Пермский край?- Анастасия Кораблева из дошкольного учреждения «Эко-сад». Это новый детский сад. Надо сказать, что все 10 площадок, которые мы предоставили для проведения конкурса, это детсады, построенные в последние два года. Поэтому это абсолютно современные, очень технологично насыщенные дошкольные учреждения.-Мы говорим о престижности конкурса, а насколько престижна сейчас профессия воспитателя? В нее идут, потому что она достойно оплачивается или только по призванию?- Одно без другого не случится. Но жить без призвания – это очень сложно. На самом деле с призванием приходят в профессию, но не все с ним могут оставаться. Престижно – не престижно, как посчитать? Есть нехватка педагогов, не все выдерживают, это очень тяжелая работа. С двумя-то детьми сложно справиться, а уж когда целая группа… Но конкурс на поступление на дошкольное отделение педуниверситета и даже в колледж, 10 и более человек на место. Это очень востребованная специальность. Ребята готовы идти туда, профессия им кажется интересной. И если посмотреть вакансии, их, особенно на селе, не так много.- Можно ли сказать, что в профессии все больше мужчин?- «Усатый нянь»? Я только приветствую, что и в дошкольном образовании, и в школах, появляется все больше мужчин. Это хорошая мужская профессия. На Западе очень много мужчин в образовании, особенно в дошкольном. Дети должны видеть мужчин, их выправку, мужское поведение.И хочу сказать, что зарплата воспитателей все больше становится похожа на среднюю в экономике.- Участники конкурса показывают свои наработки с пермскими дошкольниками. Для педагога это вызов – прийти в незнакомый детский коллектив, наладить контакт?- Это не просто, но это обязательное условие. Так проходят все конкурсы, и все участники оказываются в одинаковых условиях. Сейчас дети не пугаются постороннего человека, тем более, что ранее их подготавливали к этому, приходили воспитатели из других групп.- Функционал воспитателя сильно изменился за последние 10-15лет?-Глобально цели и задачи воспитателя не изменились. Мы все равно должны воспитать ребенка, который будет социализирован в этом мире. А вот технологические особенности работы воспитателя изменились сильно. Раньше мы рисовали карточки, создавали индивидуализацию каждого ребенка с помощью этих карточек. Сейчас это все делается с помощью компьютера и интернета.Но любовь к ребенку, бережное отношение к его душе, умелые отношения с родителями – это все было и есть. Процентов 80 работы – это умение сформировать доверительные отношения с ребенком, выбрать правильный стиль поведения.- Этот конкурс скоро завершится. Но не за горами уже следующий. Скажите, кто может принимать участие в конкурсе на лучшего воспитателя?- Значение участия в этом конкурсе сложно переоценить. Я считаю, что каждый педагог обязан попробовать себя в нем. Дело не в том, чтобы показать себя как лучший. Просто наступает период, когда ты должен взвесить, то, что надо, ты делаешь, так ли, как надо? Нужно себя с кем-то сравнить. И самый удобный вариант – участие в этом конкурсе. Все становится на свои места. Ты понимаешь, туда ли ты идешь, тем ли делом ты занимаешься. Участие в конкурсе дает очень многое для понимания собственного места в профессии. Поэтому я предлагаю участвовать в нем всем. Не важно, на каком уровне.