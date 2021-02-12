Романтический ужин 14 февраля уже стал традицией. Хотя на самом деле вариантов сделать своим любимым креативный гастрономический сюрприз множество: можно, например, принести завтрак в постель или устроить киноночь с легкими закусками. Но в любом случае хочется провести больше времени с дорогими людьми, и днем вместо того, чтобы возиться с готовкой, пойти на прогулку или на каток. А вечером вместе заказать красивые и вкусные угощения прямо домой. Если вы хотите попробовать что-то новое, рекомендуем воспользоваться сервисами доставки - в Яндекс.Еде нередко бывают тематические подборки с необычными блюдами и новинками.Поке Бо с тунцомФирменный поке от шефа. Это легкое и невероятно вкусное блюдо из гавайской кухни. Тунец, рис, морские водоросли чука и вакаме, авокадо, огурцы, черри, руккола, кинза, бобы, дайкон, икра тобико, арахис, кунжут, нори. Заправляется темным и светлым соусом.Стоимость: 360 рублей.Порция: 325г.Суширитто с креветкамиГибрид суши и буррито прекрасно подойдет тем, кто хочет разнообразия. А еще это очень вкусно и полезно! Рис, креветки, салат айсберг, маринованный дайкон, свежий огурец, авокадо, руккола, кинза и кунжут, завернутые в лист нори. Подается с соусом манго-маракуйя.Стоимость: 240 рублей.Порция: 400 г.Салат Нон ТомЛегкий салат из моркови, листьев салата, огурца и красного лука. Украшен базиликом, арахисом и свежим лаймом, заправлен фирменным соусом. Креветки делают салат не только более сытным, но и красивым.Стоимость: 280 рублей.Порция: 305 г.Хашбраун с лососем и яйцом пашотИдея для праздничного, сытного и полезного завтрака в постель. Драники, яйцо пашот, лосось, сметана, микс-салат. Начать утро в этот день стоит по-особенному!Стоимость: 290 рублей.Порция: 380 г.Фермерский скрэмблДаже у Гордона Рамзи и Джейми Оливера есть собственный рецепт скрэмбла, или, проще говоря, вкусной яичницы-болтуньи. Здесь ее готовят особенной нежной и добавляют к скрэмблу драники, фасоль в томатном соусе, бекон, сметана и хлеб.Стоимость: 290 рублей.Порция: 570 г.ПанкейкиБольшая порция толстых блинчиков-оладьев со сладкими соусами — то что нужно для уютного романтического завтрака вдвоем. Панкейки подаются с карамелью, бананом, кленовым сиропом и фруктами.Стоимость: 260 рублей.Порция: 710 г.Фунчоза с куриной грудкойЛапша рисовая, филе куриное, перец болгарский, лук репка, шампиньоны, соевый соус, специи.Стоимость: 150 рублей.Порция: 180 г.Салат из свеклы с соусом пестоНеобычное сочетание с итальянским характером и низкой калорийностью. Свекла, китайская капуста , соус песто, растительное масло, свежая зелень.Стоимость: 58 рублейПорция: 100 г.Кросата с вишнейФруктово-ягодный мини-тарт в изящном исполнении. Нежное, тающее во рту песочное тесто с начинкой из вишни и яблок. Краешки десерта аккуратно присыпаны «снежной» кокосовой стружкой.Стоимость: 80 рублей.Порция: 110 г.Бань Бао со сливочным крабомТрадиционные вьетнамские паровые булочки с начинкой. Крабовая котлетка, помидоры, огурцы, лист салата, авторский соус.Стоимость: 150 рублей.Порция: 185 г.Спринг-роллы со сливочным сыромОригинальный и во всех смыслах тонкий десерт. Рисовая бумага, клубника, бананы, нежный сыр креметта, клубничный топинг, веточка мяты.Стоимость: 290 рублей.Порция: 200 г.Бананы в темпуреПростой десерт в удобной и изысканной подаче на палочках. Бананы, карамельный топпинг, веточка мяты, арахис.Стоимость: 150 рублей.Порция: 200 г.Доставка из блюд из Яндекс.Еды 14 февраля будет бесплатной, если оформить заказ на сумму от 1500 рублей. Если сумма выйдет меньше, стоимость доставки составит 49 рублей. Заказать понравившиеся блюда можно на сайте eda.yandex или в приложениях Яндекс.Еда и Яндекс Go.