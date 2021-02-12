«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 13 февраля 2021 года: общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Пермском крае превысило 43 тысячи.В Пермском крае выявлено 265 новых случаев заражения COVID-19: 40 человек проходят лечение в больницах, 225 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 43 104. Ежесуточный прирост больных составил 0,6% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,97 (на 11 февраля – 0,97).В числе 265 новых инфицированных 111 пациентов мужского пола, 154 – женского, среди заболевших 13 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 35 человек, от 30 до 49 лет – 85 человек, 79 в возрасте 50-64 и 53 человека старше 65 лет.