Что пермякам подарить на День всех влюбленных, 23 февраля и 8 Марта

Фото: архив "КП".

Уже в выходные – самый романтичный день года. В День святого Валентина так хочется подарить своей второй половинке еще больше нежности и любви. Но придумать, что подарить, всегда не просто. С одной стороны хочется выбрать что-то оригинальное, с другой – именно то, что придется по душе близкому человеку.

Уютный плед с вашими фото? А может заказать печеньки с предсказаниями или одинаковые футболки? Еще проще ограничиться сертификатом в любимый магазин вашего близкого человека, заказать роскошный букет цветов или устроить романтический ужин.

В любом случае - по магазинам побегать придется. А если учитывать, что сразу после Дня влюбленных – День защитника Отечества, а потом – и 8 Марта…

В общем, мы решили облегчить задачу и собрали топ полезных идей для подарков.

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Подарочный сертификат в «Акваторию»( http://akvaterm59.ru/ https://vk.com/akvaterm59, https://www.instagram.com/akvaterm59/?hl=ru)

Термальный комплекс «Акватория» это:

– Горячий бассейн 273 кв.м под открытым небом с температурой воды +38 градусов. – Два зала хамамм. – Травяная арома-сауна. – Русская парная на дровах. – Купель. – Новый массажный кабинет. – Кафе и детская комната.

Подарите близким свою любовь и заботу, об остальном позаботимся мы!

Специально для вас у нас есть подарочные сертификаты - номиналом от 500 до 3000 рублей.

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Где купить сертификат?

- На ресепшене

А также у наших партнеров:

ул. Попова, 22 ТЦ «Айсберг Modern», 2 этаж

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

ул. Петропавловская, 105а ТЦ «Март» Режим работы: пн - пт - с 10:00 до 20:00. Сб - с 11:00 до 15:00, вс - выходной

ул. Мира, 26 ТЦ «Март» Режим работы: пн-пт - с 10:00 до 19:00, сб - с 12:00 до 15:00. Вс – выходной

Спецпредложение для влюбленных:

Только 13 и 14 февраля проведите три незабываемых часа наедине друг с другом. Окунитесь в объятия теплых волн бассейна. Почувствуйте горячее дыхание парной и насладитесь ароматами травяной сауны. Наслаждайтесь легким расслабляющим массажем и десертом в кафе!