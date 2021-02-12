В Пермском крае жители деревни топят снег в корытах и собирают дождевую воду, чтобы приготовить еду

Вот в таких оцинкованных корытах жители деревни Мыльники топят на печке снег.

В деревне Мыльники Кунгурского района местные жители уже и не помнят, о таком благе цивилизации, как водопровод. Он сломался еще 20 лет назад и с тех пор людям ничего не остается, как топить снег и собирать дождевую воду.

По информации местной администрации, в деревне проживают 49 жителей. Большая часть из них пожилые люди. Зимой их спасение - это снег. Они собирают его в железные ведра или корыта, ставят на печку, растапливают, а потом варят на ней суп или заваривают чай. Покупать воду в магазине местным точно не по карману, говорят: «Разоримся!». Люди здесь живут в основном своим хозяйством, работающих в Мыльниках – единицы. Они ездят на заработки в Кунгур и покупают питьевую воду в городе, но выливается все это в копеечку.

Талую воду люди пьют и готовят на ней еду.

- У нас нет ни водопровода, ни колодцев, говорит Анастасия Коурова, - жительница деревни Мыльники. У них с мужем трое детей, а еще скотина.

- Питьевую воду мы возим из Кунгура, а посуду помыть, постирать, скотину накормить, в баню сходить – топим снег, - рассказывает Анастасия. – У нас есть неподалеку озера, но вода в них зеленая, непригодная для хозяйственных нужд.

В администрации района проблему не скрывают, говорят, делают все возможное.

- Вопросы водоснабжения в районе стоят на особом контроле и делается все возможное для их поэтапного решения, подбираются различные варианты для выхода из сложившейся ситуации, - говорит глава Неволинского сельского поселения Валерий Солодуха. - Бюджет Неволинского сельского поселения в границах которого находится деревня Мыльники, является дотационным.

С 2014 по 2018 годы поселению были выделены деньги из бюджета Кунгурского муниципального района на установку магистрального водопровода, с учетом дальнейшего водоснабжения деревень Пихтари, Полевая, Мыльники. После строительства этого объекта жители деревень Пихтари приняли активное участие в краевом проекте по самообложению граждан. Благодаря этому в 2019 году были дополнительно привлечены средства из краевого и местного бюджетов, обеспечены водоснабжением жители деревни Пихтари. Следующий этап реализован в 2020 году, водоснабжением обеспечены жители деревни Полевая.

Сколько денег смогут собрать жители деревни Мыльники, где большая часть населения не работает, а живет на пенсии и подсобным хозяйством - не трудно себе представить. Денег на водопровод все равно не хватит, и как все же решить этот вопрос - пока непонятно.