Фото: Минпросвещения РФ.

Сегодня вечером вы сможете посмотреть прямую трансляцию с интересного события общероссийского значения - на странице ВКонтакте и на Ютуб-канале «Комсомольской правды».

В Пермский край съехались педагоги начального образования из 74 регионов страны. Все они стали финалистами Всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2020». 14 февраля победителю вручат главный приз – «Хрустальную жемчужину» и присвоят звание Лучшего воспитателя страны.

Позавчера воспитатели преодолели первые испытания – они, в частности, делились с коллегами своими педагогическими находками.

На втором испытании первого очного тура конкурса, который стартовал сегодня, 12 февраля, они демонстрировали свое мастерство и умение при работе с детьми – проводили с ними «педагогическое мероприятие».

Сегодня же жюри должно отобрать 15 лауреатов, которые продолжат бороться за главный приз, - прямую трансляцию подведения промежуточных итогов конкурса смотрите на странице ВКонтакте и на Ютуб-канале «Комсомольской правды».

Завтра, 13 февраля, 15 финалистов продолжат участие во втором очном туре конкурса, который включает два испытания – «Мастер-класс» и «Ток-шоу». После второго тура будет выбран победитель.

Подведение итогов конкурса, награждение победителя и лауреатов состоится 14 февраля. Трансляция конкурсных испытаний лауреатов и закрытия конкурса будет доступна в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации в соцсети «ВКонтакте».