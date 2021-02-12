«Выносили на руках детей и стариков». В Пермском крае полицейские первые пришли на помощь людям на пожаре

Владимир Воротников (слева) и Андрей Ефимов на руках, из квартир по задымленному подъезду вынесли маленьких детей. Фото: ГУВД по Пермскому краю.

В поселке Пашия, что в Горнозаводском районе, 24 января случился пожар. Загорелась квартира в пятиэтажном доме. Огонь вспыхнул во втором часу ночи, когда большинство жителей дома уже спали.

Первыми на место пожара прибыли сотрудники полиции - капитан Андрей Ефимов и водитель дежурной части, сержант полиции Владимир Воротников. Они подтвердили сообщение о пожаре и приняли решение эвакуировать всех жильцов. Они зашли в подъезд и стали стучать в каждую дверь квартиры.

Владимир Воротников и Андрей Ефимов на руках, из квартир по задымленному подъезду вынесли маленьких детей. Владимир Воротников на руках вынес мужчину-инвалида.

В ту ночь в поселке было около 30 градусов мороза.

Полицейские разместили всех пострадавших в дежурной машине «Газель». К счастью, на пожаре обошлось без жертв. На место приехала «скорая». Медики осмотрели пострадавших и оказали им первую помощь.

Всего из дома, где случился пожар, полицейские эвакуировали десять человек из которых пять детей.