В Перми росгвардейца, который спас тонущих в ледяной Каме мальчишек, наградили медалью «Доблесть и отвага»

Роману Шпулинг (на фото справа) вручили медаль «Доблесть и отвага». Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

11 февраля в следственном управлении СКР по Пермскому краю наградили старшего прапорщика полиции Романа Шпулинг. Ему вручили медаль Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и отвага». Год назад он спас из ледяной реки двух тонущих школьников.

- В тот день – это было 25 февраля - я спустился на родник на берегу Камы, чтобы набрать домой воды, - рассказывал в интервью «Комсомолке» сам герой Роман Шпулинг. - Только поднял голову, как увидел, что эти мальчики ушли под лед. Ребятам было лет по 10.

Времени на раздумье не было ни секунды. Росгвардеец прыгнул с обрыва на лед с высоты пяти метров. По-другому он просто не мог поступить, так как сам отец двух дочерей и не мог допустить, чтобы на его глазах погибли дети.

Роман побежал к полынье, но метров через 10 лед начал трещать. Чтобы не провалиться самому, мужчина лег и пополз.

- Дяденька, помогите, - умоляли промерзшие от холода мальчишки.

Один провалился по пояс и висел, держась за лед руками, у второго из ледяной воды торчала только голова и рука, его уже тащило книзу.

Роман рывком вытащил на лед первого парня, потом стал доставать второго. В итоге оба пацаненка живы, получили урок и на лед больше не ногой.

Геройский поступок росгвардейца по спасению детей решили отметить в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

- Руководитель отдела кадров следственного управления Сергей Молчанов в присутствии коллектива управления вневедомственной охраны отметил значимость поступка коллеги, который проявил не только смелость, но и самоотверженность при спасении детей. Благодаря решительным действиям Романа Шпулинг удалось спасти детей и избежать жертв, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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