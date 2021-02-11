«Мы любим детей, а дети любят нас!». В Прикамье съехались представители 74 регионов побороться за звание «Воспитатель года России»

В Перми состоялось торжественное открытие конкурса на звание лучшего воспитателя страны. Фото: Андрей МАТЛИН

- Мы приехали на главный конкурс воспитателей со всей страны, я, например, представляю Ямало-Ненецкий автономный округ, - говорит Елена Васильева. – Конечно, волнуюсь. Сегодня у нас два испытания – мне предстоит поделиться моими педагогическими находками и предложить какое-нибудь интересное мероприятие для детей. Мое личное открытие в педагогике – дети и сами могут быть творцами. Они, например, способны придумать для себя интересные занятия и игры, если им помочь.

Юные артисты подготовили для участников конкурса музыкальные подарки. Фото: Андрей МАТЛИН

В Пермь на заключительный этап XI Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» съехались детские педагоги из 74 регионов, победившие на региональных этапах, - 72 воспитательницы и 2 воспитателя. Место проведения главного соревнования, по сложившейся традиции, было выбрано благодаря «усатому няню» из Перми – педагогу пермского детского сада «Школа Рыцарей и Принцесс» Евгению Пепеляеву, который был признан лучшим воспитателем России по итогам п