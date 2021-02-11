Сегодня, 11 февраля, в пять утра жительница частного дома в поселке Чкалова Березниковсого района проснулась от сильного лая собак.

- У меня во дворе живет 5 собак, лай у них при опасности другой совершенно, - говорит Аксинья. - Я проснулась от этого лая, увидела, что на собаку напали волки. Я схватила лопату и с криками выбежала во двор. Хищников было двое. Один сразу отбежал, а другой собаку завалил. Я не знаю, откуда взялась смелость, но я этой лопатой его по хребту ударила, волк отпустил моего пса, и оскалился на меня. Я еще больше начала кричать и махать лопатой, и волк тут же убежал.

Собаку отвезли к ветеринару, ей наложили 27 швов. Днем во двор к Аксинье приехали охотники, они подтвердили, что это волки и пошли по их следам.

Напомним, в Чердыни этой зимой местный житель спас из лап волка щенка. Мужчине буквально пришлось разорвать ему пасть голыми руками, чтобы освободить собаку из мертвой хватки хищника.

Председатель общества охотников и рыболовов Чердыни Евгений Круглюк объяснил, что на людей может накинуться только бешеный волк, здоровые особи сторонятся человека и нападают только на домашний скот или питомцев.

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