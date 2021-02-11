У 10-летней Ангелины Гаппасовой из Перми проблемы со здоровьем начались с самого рождения. У девочки редкое генетическое заболевание — первичный иммунодефицит. Таких детей лишь несколько на планете, а в России - всего один. А еще среди ее диагнозов - аутовоспалительный синдром, интерферонопатия, ВК-вирус-ассоциированная нефропатия и хроническая болезнь почек четвертой стадии…Родилась Ангелина с очень низким показателем тромбоцитов в крови и часто покрывалась сыпью. Когда ей исполнился месяц, у ребенка начались обильные носовые кровотечения. С этих пор больницы стали ее вторым домом. Сначала Ангелина лечилась в пермском детском онкоцентре, потом, когда ей исполнилось два, поехала в Москву в клинику им. Рогачева.Семь месяцев Ангелина с мамой пробыли в стенах столичной больницы. Все это время девочке подбирали лечение, проводили обследования и пробовали разные тактики.- Она у меня очень непредсказуемый ребенок, - говорит мама Земфира. - Что-то одно проходит - начинается другое. Тромбоциты пришли в норму - начали болеть суставы: даже врачи не понимали, почему такое происходит с Ангелиной. Прописали лекарство, суставы вроде прошли, но упал гемоглобин. И так всегда: избавились от одной проблемы - сразу появляется другая.- Сейчас Ангелине 10 лет и все эти годы за ее здоровье борются не только российские специалисты, но и американские врачи, - говорят в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют семью девочки. – Многие пермяки помнят Ангелину, так как уже помогали ей. В ноябре 2020 года неравнодушные люди оплатили обследование для донора почки. И 15 декабря операция наконец-то состоялась: донором стала мама девочки. А в январе Геля перенесла еще одну операцию по трансплантации костного мозга, донором стал старший брат Гели. Обе операции прошли в Москве и сейчас все они чувствуют себя хорошо!Но на этом борьба за здоровье Ангелины не заканчивается. Сейчас девочке нужен дорогостоящий препарат «Летермовир». Именно он поможет в профилактике цитомегаловирусной инфекции и поможет пересаженной почке прижиться.Стоимость препарата 520 000 рублей. Уже удалось собрать почти половину - 255 000 рублей. Но остальное нужно собрать как можно скорей. Если у вас есть желание и возможность помочь девочке, сделайте это, перейдя по ссылке пермского благотворительного фонда «Берегиня».