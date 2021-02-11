Прогноз погоды в Перми на 11 февраля 2021 года: морозы не отступают

По прогнозам синоптиков, к концу недели в регионе немного потеплеет. Фото: Евгений Софронеев/ТАСС

По прогнозам синоптиков, утром 11 февраля в Перми будет - 30 градусов Цельсия. Днем станет немного теплее и столбик термометра покажет отметку в -24 градуса. Вечером и ночью температура воздуха будет равна дневным значениям - 24 градуса. Синоптики обещают, что весь день будет светить солнце, а скорость ветра не превысит 2,6 метров в секунду.

Накануне Министр образования Пермского края Раиса Кассина рекомендовала родителям не водить детей в школу в сильный мороз

«Уважаемые родители, в частности мамы и папы учеников младших классов, в Пермский край пришли настоящие уральские морозы, несмотря на то, что градусник показывает -27°, ощущается как -35°, ко всему еще неприятный сильный ветер. Рекомендую не отправлять детей в школу, учитывая сильные морозы. В ближайшие дни потепления не ожидается, давайте оставим ребят начальных классов дома», - обратилась к родителям Раиса Кассина.

Министерство образования направило в районные управления и школы рекомендации не проводить занятия для детей начальных классов.

Напомним, что родители вправе не отправлять ребенка в школу при сильных морозах:

при температуре от -25 до -28°C - ученики 1-4 классов;

при температуре от -28 до -30°C - с первого по девятый классы;

при температуре ниже -30… -32°C - все классы, с 1 по 11-й.