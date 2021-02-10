Когда отменят масочный режим в Пермском крае: ситуация с распространением коронавируса в регионе стабилизируется

Накануне власти сняли ряд ограничений в регионе Фото: Алена МАРТЫНОВА

По данным министерства здравоохранения Пермского края, ситуация с распространением COVID-19 в регионе стабилизируется. Уже несколько недель число заболевших за сутки постепенно снижается.

В связи с этим власти Прикамья сняли ряд ограничений: заработали детские развлекательные центры и организации, предоставляющие услуги аттракционов, игровых автоматов. Также оперштаб согласовал возобновление деятельности Пермского цирка, посетители которого должны находиться в масках, а на входе у зрителей будут проверять температуру. А на Заводе Шпагина, в зоопарке, музеях и выставочных залах число участников одной группы увеличено с 10 до 20 человек.

И многих пермяков уже начинает интересовать вопрос, когда отменят масочный режим в Пермском крае. К тому же в Удмуртии уже с 12 февраля ношение масок останется лишь рекомендацией. Когда могут отменить масочный режим в Пермском крае «Комсомолке» рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.

«Однозначно ответить на этот вопрос я не могу, поскольку такие решения принимает оперштаб. С моей точки зрения, отмена масочного режима может произойти, когда уровень « проэпидемичивания» населения Прикамья достигнет как минимум 50 процентов. Понятие «Проэпидемичивание» включает в себя как коллективный иммунитет, сформировавшийся в результате перенесенного заболевания и носительства, так и иммунитет, сформировавшийся в результате иммунизации.

Отменять масочный режим пока доля невосприимчивых будет менее 50 процентов нецелесообразно, так как вирус, циркулируя в популяции ослабленных лиц (люди старше 65 лет, страдающие хроническими заболеваниями), приобрел высокий патогенный потенциал и может «пробить» иммунитет, который формируется у каждого из нас после прививки. Когда более половины жителей региона приобретут иммунитет , вирус начнет циркулировать уже в иммунной популяции и произойдет селективный отбор в сторону маловирулентных штаммов. На сегодняшний день в Перми, на мой взгляд, приобрели невосприимчивость более 40 процентов населения, поэтому в ближайшее время обязательный масочный режим может быть отменен», - рассказала Ирина Фельдблюм.