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Общество

Минздрав Прикамья: "Дети чаще всего умирают от травм, утоплений, суицидов и убийств"

За пять лет детская смертность в регионе сократилась на 38 процентов
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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