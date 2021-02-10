Минздрав Прикамья: "Дети чаще всего умирают от травм, утоплений, суицидов и убийств"

На последнем заседании краевого правительства члены кабмина обсуждали развитие в регионе детского здравоохранения.Руководитель краевого Минздрава Анастасия Крутень сообщила статистические данные, в том числе – и по детской смертности. За пять лет она снизилась в Пермском крае на 37,8 процента, что министр охарактеризовала как большой прорыв.Министр проанализировала структуру детской смертности, - продемонстрировала слайд и рассказала, по каким причинам чаще всего уходят из жизни маленькие прикамцы, даже не достигнув совершеннолетия.- Обратите внимание, что в структуре детской смертности на первом месте стоят травмы и внешние причины, - отметила Анастасия Крутень. - А среди «внешних причин», в свою очередь, лидируют утопления, суициды и убийства. Это все, безусловно, требует профилактики социальных причин детской смертности. Этим занимаются краевая КДН совместно с учреждениями здравоохранения. Так, в детских поликлиниках организованы 54 отделения медико-социальной помощи, где с детьми работают врачи-педиатры, соцработники и психологи. На учете в них сейчас находятся более 5 тысяч детей Пермского края.