К годовщине пребывания Дмитрия Махонина на посту главы Прикамья на телеканале «Вести-Пермь» провели прямой эфир с губернатором нашего края. Разумеется, в начале разговора речь зашла о коронавирусе. Именно с этим вызовом – с пандемией – столкнулся он, возглавив регион.О борьбе с коронавирусомДмитрий Махонин заявил, что теперь уже можно признаться: в регионе на момент начала пандемии хронически не хватало исправных аппаратов ИВЛ.- Приходилось практически с нуля обучать медиков работе на них, - рассказал он. – Было время, министр здравоохранения РФ называл нас в числе отстающих, а теперь нас приводят в пример, как наиболее успешный регион в деле противодействия COVID-19. Сейчас в Прикамье уже поступило более 40 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции, до конца февраля ожидаем еще крупную партию.Дмитрий Махонин сообщил, что массовую вакцинацию в регионе должны провести до конца лета.- Задача - привить до конца осени 1 миллион 200 тысяч прикамцев, - объяснил губернатор. - Будем с помощью специалистов объяснять людям, почему нужно сделать прививку.О «Ласточках» до Закамска и КраснокамскаОдной из первых на прямой эфир с губернатором дозвонилась жительница Закамска.- У нас дорога до Перми занимает больше часа, - пожаловалась она.- Актуальная тематика – развитие наземного транспорта, - согласился с ней губернатор. - - Наша задача, чтобы в Закамск в Перми в 2022 году была запущена электричка, - сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в прямом эфире телеканала «Вести-Пермь». –Губернатор согласился, что проект наземного метро в Прикамье развивается непросто.- Люди медленно привыкают к «Ласточкам» в том же Краснокамске, - признал он. - Там надо еще создать необходимую инфраструктуру, сделать станцию на базе автовокзала в центре города, а также сократить время движения электропоезда до Перми.Дмитрий Махонин объяснил, почему проект развития сообщения электропоездов он называет наземным метро – так ему проще разговаривать с московскими чиновниками, продвигая проект в столице.- Ласточку хотят все, а метро - только Пермский край, - объяснил он.О проектах к 300-летию ПермиГоворя о подготовке к 300-летнему юбилею краевого центра, губернатор признался, что в регионе ощущается нехватка амбициозных предложений, с которыми можно было бы выходить «наверх».- Наш бич это отсутствие крупных региональных проектов, - отметил он. – Сейчас мы перестраиваем работу строительного блока, чтобы исправить ситуацию.Дмитрий Махонин объяснил, что для реализации больших инвестпроектов нужны серьезные инвесторы.- Для этого они должны знать, что хотя бы в течение 8 лет в регионе не поменяются правила игры и стратегия, - подчеркнул он.Про новую инфекционную больницуГубернатор прошелся по «инфекционным домикам» в центре Перми, которые давно нужно убирать. Он сообщил, что совсем скоро их заменит современная инфекционная больница, которую все давно ждут.- За основу возьмем проект, реализованный в Татарстане, но у нас будет две очереди. Первую очередь планируем построить в этом году, вторую, а также вспомогательные помещения — сдать в следующем, - рассказал Дмитрий Махонин.Губернатор сообщил, что инфекционная больница сможет переехать из центра города уже в этом году по новому «месту жительства» - на улицу Космонавта Леонова, 84.Про туризм и водный транспортВо время прямого эфира речь зашла о туризме в нашем регионе. Глава Прикамья отметил, что туристов могут привлечь, в том числе, и наши реки.- Мы будем развивать водный транспорт, - пообещал Дмитрий Махонин. - Для этого будем ремонтировать существующие причальные стенки и дебаркадеры и устанавливать новые.Губернатор привел и конкретные примеры.- Новая причальная стенка, например, появится в районе Перми I, - сообщил он. - Уже определено место для речного вокзала. Причал будет оборудован и в этнографическом музее Хохловка.Дмитрий Махонин полагает, что для того, чтобы насладиться красивыми видами, не нужно ехать куда-нибудь далеко.- Наша природа уникальна, она лучше, чем в какой-нибудь там Турляндии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Азбука Дмитрия Махонина - главные дела губернатора Пермского края6 февраля исполнился год с того момента, как Пермский край возглавил Дмитрий Махонин. Что удалось сделать губернатору за этот срок, рассказываем в нашей «Азбуке» (подробнее…)