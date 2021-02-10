На последнем заседании краевого правительства рассматривался вопрос о развитии детского здравоохранения. Речь шла, в том числе, о том, какие болезни выявляют у детей во время профилактических осмотров.В этом году на профосмотрах в Прикамье проверили здоровье у 400 тысяч детей. Что они показали?- При профосмотрах на первое место выходят болезни костно-мышечной системы, на втором месте – болезни глаз, на третьем – болезни органов пищеварения, детей по результатам исследований берут на диспансерный учет, - сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень.Она отметила, что все эти болезни развиваются из-за малой подвижности школьников, из-за еды всухомятку и возросшей нагрузки на глаза.- Понятно, что причина этих заболеваний у школьников заключается, прежде всего, в гиперинформатизации жизни, увеличении нагрузки на органы зрения, нарушения пищевого поведения у детей, несоблюдение режима питания,- подчеркнула Анастасия Крутень.Какой же видят в министерстве выход из ситуации?- В Пермском крае будет реализовываться межведомственный проект «Школа – территория здоровья», - проинформировала министр. - Будет проводиться работа с детьми, родителями и педагогами по формированию здорового образа жизни. В школах организуются обязательные физкультминутки, зарядка для глаз, активные перемены. При профилактическом осмотре мы ставим задачу своевременного выявления патологии, чтобы можно было вовремя начать ее лечение. Сотрудничеству медицинских работников школ и участковых педиатров поможет подключение 527 школьных врачебных кабинетов к единой информационной системе здравоохранения.Но оказалось - для того, чтобы подключить школьных фельдшеров к какой-либо системе, надо, чтобы они хотя бы имелись в наличии.- Мы неоднократно обсуждали, и об этом жители края нам пишут, мы, к сожалению, утратили значимость медицинских пунктов в школах, потому что у нас наблюдается кадровый дефицит, и у нас не хватает школьных фельдшеров, какая нехватка у нас сейчас? – поинтересовался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин у министра.- У нас, действительно, очень большая нехватка школьных фельдшеров, -подтвердила Анастасия Крутень. - Нам нужно привлечь в школы около 150 медицинских работников. На сегодняшний день мы видим в качестве одного из выходов – целевую подготовку фельдшеров. То есть - выплачивать им средства социальной поддержки за счет краевого бюджета, предлагая заключать соответствующие соглашения, и накладывать штрафные санкции в случае нарушения этих договоров.- Я бы попросил вас совместно с министерством образования подготовить предложения и с Минфином проработать вопрос о выделении денег, - предложил Дмитрий Махонин. - Нехватка школьных фельдшеров сейчас составляет около 200 человек. Мы должны решить эту проблему. Мы сами учились в школах и знаем, что медпункты обязательно должны в них быть - дети есть дети, и с ними всякое может случиться.