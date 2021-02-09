Коронавирус в Перми, последние новости на 10 февраля 2021 года: летальность от ковида в Прикамье ниже среднероссийской

За минувшие сутки в Прикамье выявлено 269 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

По результатам исследований Роспотребнадзора, в Пермском крае на утро 10 февраля общее число инфицированных достигло 42300. За минувшие сутки в Прикамье выявлено 269 новых случаев заражения COVID-19: 57 человек проходят лечение в больницах, 212 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе 269 новых инфицированных - 11 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 16 человек, от 30 до 49 лет – 68 человек, 98 в возрасте 50-64 и 76 человек старше 65 лет.

Новые заболевшие обнаружены в 31 территории региона. В Перми выявлено 87 жителей с COVID-19. На втором месте – Чайковский, где коронавирус подтвердился у 23 человек. Третье место заняли Березники с 21 заболевшим

Выздоровели за минувшие сутки 259 человек, всего же со времени начала пандемии в Пермском крае вылечились 35025 человек.

3361 человек находятся на карантине. 1303 пациента лечатся в больницах, в том числе 83 - на аппаратах ИВЛ.

Росстат опубликовал предварительные данные о смертности населения в регионах за 2020 год - в условиях распространения коронавирусной инфекции. В среднем по России количество умерших выросло за год на 18 процентов по сравнению с 2019 годом.

Инфографика: оперштаб

В Пермском крае смертность ниже среднероссийского уровня - 16,5 процентов. Всего в регионе COVID-19 стал причиной смерти 1 542 заболевших, еще 1 099 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались от других заболеваний. За минувшие сутки из-за коронавируса скончались 11 человек, от сопутствующих заболеваний - двое.

Накануне в Пермский край поступило 20160 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Она будет распределена по 47 медицинским учреждениям Прикамья. Туда, где люди активнее записываются на прививку, направят более крупные партии «Спутник V».