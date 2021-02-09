«Плата за тепло выросла вдвое!» Пермяки жалуются, что в январе резко увеличились расходы на обогрев квартир

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- Пришел январский квиток: плата за отопление выросла больше, чем на тысячу, - позвонила в редакцию наша читательница. - В декабре мы фактически заплатили 1816 рублей, а в январе нам насчитали уже 2930! Хотя обещали, что тарифы на теплоэнергию повысят только с 1 июля. Мы сравнили: даже в январе прошлого года мы намного меньше платили!

И таких жалоб - десятки.

- Нет, мы не повышали тарифы на тепло, это произойдет только во втором полугодии, - объяснили «КП» в ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский». - Стоимость одной Гигакалории сохраняется прежней с июля прошлого года -1461 рубль 48 копеек. И только во втором полугодии она будет стоить 1519 рублей 94 копейки. Другое дело, что теплоэнергии в январе потребителям пришлось поставить почти в два раза больше, чем в декабре, - из-за крещенских морозов. Нам тоже звонят, интересуются, почему в этом году такое дорогое отопление. А оно дороже не стало! Просто два года подряд стояли теплые зимы, а нынче к нам вернулась привычная уральская погодка.

Кстати, по прогнозам синоптиков, нынешний февраль может стать самым холодным за последние четыре года. Так что значительного уменьшения платы за отопление по итогам этого месяца тоже ожидать не приходится.

ОФИЦИАЛЬНО

- Традиционно январский платеж за тепло выше, чем декабрьские начисления, - прокомментировали пермские теплоэнергетики. - Это не связано с тарифом, так как эта постоянная величина устанавливается на год, и меняется только летом. На изменение суммы платежей в квитанциях влияет теплопотребление: существенное похолодание приводит к тому, что для создания комфортной температуры в квартирах требуется увеличение отпуска тепла.

Ежемесячный платеж собственников помещений за тепловую энергию формируется из двух величин: утвержденного тарифа за теплоэнергию (цена за единицу) и объема теплопотребления – количества гигакалорий, которое дом потребил в конкретном месяце. Объем теплопотребления растет от декабря к январю-февралю, и пиковые значения, как правило, достигаются в течение двух первых месяцев года. К марту и апрелю, когда идет весеннее потепление, платеж за тепло будет уменьшаться.

При начислениях платежей за тепло учитывается объем теплоэнергии, поступивший в дом: фактическое потребление, зафиксированное общедомовым прибором учета или, при его отсутствии, рассчитанный по нормативам. Формирование «платежки» для конкретного клиента (лицевого счета) осуществляется пропорционально площади его квартиры.

Необходимая температура теплоносителя, поступающего с теплоисточника в дом, задается согласно графику, составляемому на основании показателей температуры наружного воздуха. Чем холоднее на улице, тем больше тепла отпускается в сеть, соответственно, тем выше может быть теплопотребление и больше суммы в квитанциях.

Чтобы снизить размер платежей за теплоэнергию, требуется провести энергоаудит дома для того, чтобы понять, где теряется тепло и какие мероприятия по повышению энергоэффективности можно провести: утеплить двери и оконные проемы, установить заслонки в проемах подвалов и чердаков. Значительной экономии позволяет достичь установка энергосберегающего оборудования: индивидуальных тепловых пунктов, погодозависимой автоматики и проведения ряда других мероприятий. Монтаж такого оборудования возможен на выгодных для жителей условиях.