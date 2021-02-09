«30 лет вместе!». В Пермском зоопарке пара журавлей отметит жемчужную свадьбу

Журавли Катя и Кроша вместе уже 30 лет.

Ко Дню всех влюбленный, который во всем мире отмечается 14 февраля, в Пермском зоопарке рассказали историю самой крепкой пары.

В этом году пара серых журавлей Катя и Кроша отмечают юбилей - тридцать лет совместной жизни или - «жемчужную свадьбу».

«Серые журавли - одни из главных сторожил нашего зоопарка: Кроша прибыл к нам из Окского центра по разведению журавлей, а Катя из природы. Сейчас им обоими уже по сорок лет и большую часть жизни они провели вместе», - говорят сотрудники Пермского зоопарка.

Птицы проводят вместе все свое время, даже на прогулку выходят парочкой.

Журавли – моногамные птицы, пары у них образуются на всю жизнь и если они друг другу не понравились, то дело может закончится плохо. Но у Кати и Кроша любовь возникла буквально с первого взгляда. Вместе они воспитали множество птенцов. Сейчас они уже не размножаются, но все равно продолжают любить друг друга и живут душа в душу. Птицы проводят вместе все свое время, даже на прогулку выходят парочкой, а если кто-то отстал, то сразу теряют и начинают волноваться без своего возлюбленного.

Пожелаем Кате и Кроше еще долгих лет совместной жизни, ведь при хорошем уходе журавли могут прожить больше пятидесяти лет.

Кстати

14 февраля вход в зоопарк и акватеррариум всем парам независимо от возраста по стоимости детского билета (на каждого).

Часы работы: с 10.00 до 18.00, кассы закрываются на час раньше. Акватеррариум находится недалеко от зоопарка, за Художественной галереей. Адрес Акватеррариума: Окулова, 3