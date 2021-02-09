«Эпидемии гриппа не будет?» Главный эпидемиолог Пермского края рассказал о ситуации с ОРВИ и коронавирусом в регионе

Превышение по заболеваемости ОРВИ на 40% есть во всех возрастных группах, за исключением группы детей до 2 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первая неделя февраля отправила на больничный лист с диагнозом ОРВИ более 25 тысяч жителей Прикамья. Превышение по заболеваемости на 40% есть во всех возрастных группах, за исключением детей до 2 лет, которые больше находятся дома и мало с кем общаются.

- Сейчас циркулируют в основном аденовирусы и риновирусы, а вот случаев выделения вирусов гриппа пока не наблюдается, - рассказал «Комсомолке» главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Вадислав Семериков. - Мы считаем, это происходит еще и потому, что накануне предстоящего эпидсезона около 53% жителей края поставили себе прививки от гриппа. Это позволило снизить эпидемический подъем, и особо критической ситуации в этом году мы не ожидаем.

Обычно эпидемический подъем в регионе длится до восьми недель, захватывая весь февраль и часть марта. Эпидемиологи прекрасно знают дату его начала, это 27-28 января.

- К дате окончания зимних каникул обычно прибавляются две недели, после чего начинается активизация заболеваемости, - поясняет Вадислав Семериков. - В этом году школьники пошли в школы чуть позднее, и сезонный подъем немного сместился. И так как именно школьники 7-14 лет закручивают этот эпидемический процесс, мы сейчас обращаемся к родителям, у которых есть дети, посещающие детские дошкольные учреждения и школы. Если у вашего ребенка появились признаки ОРВИ, то лучше не совершать героизма и не отправлять его в школу, а оставить дома и вызвать врача, который назначит необходимое противовирусное лечение.

Что касается ситуации с коронавирусом, то здесь ситуация достаточно стабильна.

- С 11 января мы вышли на плато, и уровень заболеваемости стабильно снижается, - объяснил эпидемиолог. - Сейчас больше опасений у нас вызывают последствия перенесенного заболевания у лиц старшей возрастной группы 65+. Они жалуются на сбой сердечного ритма и боли в области сердца. Эта ситуация заставляет нас открыть кардиологические койки, чтобы оказать им необходимую помощь.