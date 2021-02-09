Отправляясь в дальний путь, термос с чаем не забудь. Советы пермякам – как вести себя в морозы

Синоптики обещают морозы Фото: Евгения ГУСЕВА

«Мороз и солнце» - это как раз про ближайшие дни в Прикамье. Синоптики обещают, что 10 февраля ожидается аномально холодная погода: ночью температура опустится до -32 … - 38 градусов. Днем – до 27 градусов мороза.

В школу можно не ходить

В такую погоду школьники могут совершенно легально пропускать уроки. Как объяснили в краевом министерстве образования, при морозе в -25 … -28°C отменяются занятия у 1-4 классов, при температуре от -28 до -30°C в школу могут не ходить ученики с 1 по 9 классы, ну, а если столбик термометра опустился ниже -30… -32°C, уроков не будет и у 10-11 классов.

Решение об отмене занятий принимают либо местные власти, либо администрация школы.

- О режиме учебы родителям должны сообщить классные руководители, - уточнили в Минобре. - Родители вправе самостоятельно принять решение о посещении школы. Если они даже в мороз отправят детей в школу, уроки у них пройдут в обычном формате. Если же родители приняли решение не отправлять ребенка на занятия, то об этом необходимо уведомить классного руководителя.

«Пусть лучше останется бензин, чем его не хватит»

Не все имеют возможность в морозы сидеть в теплых помещениях. Кто-то работает на улице, а кому-то приходится отправляться в дальнюю поездку. Пермский спасатель Виталий Юрьев дает свои советы автомобилистам, отправляющимся в путь за пределы города. Приводим некоторые из них:

- Заранее изучите маршрут - расстояние между населенными пунктами, АЗС, кафе - это может пригодиться, как пункт обогрева или ориентир для вызова помощи.

- Предупредите тех, к кому вы выезжаете, оповестите их о маршруте и времени следования. Если от вас нет звонков, и в назначенное время вы не приехали, они могут выехать вам навстречу или вызвать оперативные службы.

- Заправьте автомобиль полностью, пусть бензин лучше останется, чем кончится где-нибудь на переметенной снегом трассе.

- Положите в машину теплые вещи, еды минимум на сутки. Например, шоколадные батончики на всех, кто в салоне, воду, а лучше термос с горячим чаем. Для машины обязательны: надежный трос, домкрат, баллонный ключ и светоотражающая жилетка.

- Зарядите полностью телефон, дополнительно возьмите для него портативный внешний аккумулятор Power Bank - на автомобильную зарядку не надейтесь, она может сломаться в самый неподходящий момент или в случае неисправности генератора, авто останется без движения и электропитания.

- Если у вас случилась неисправность, с которой вы не можете справиться самостоятельно, а до пункта назначения еще не близко, то не стесняйтесь просить помощи у других участников движения.

- Если перед вами переметает дорогу, то лучше остановиться в ближайшем населенном пункте, пока метель не стихнет и дорогу не расчистят.

- Если дорогу перемело, и вы застряли, а в обратном направлении возможности выехать уже нет, сразу звоните 112, как можно точнее укажите свое местоположение, количество застрявших машин и людей в них. Утепляйтесь взятой с собой теплой одеждой, не стесняйтесь предлагать свою помощь, обогревая людей из соседних застрявших автомобилей, гораздо эффективнее греться нескольким людям в одной машине, чем по одному человеку, растрачивая драгоценное топливо.

- Во всех ситуациях, угрожающих жизни или здоровью, звоните по телефону 112.