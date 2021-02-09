А - аварийное жильеОдним из первых поручений губернатора стало - активнее строить жилье не только в Перми, но и в территориях региона, чтобы переселять людей из аварийного жилфонда в новостройки. В 2020 году в Пермском крае на 12 процентов был перевыполнен план по строительству нового жилья. А план по расселению аварийного жилья был перевыполнен почти на 14 тысяч квадратных метров, свыше тысячи человек быстрее переехали в новое жилье.Б - благоустройствоВ прошлом году в территориях края было благоустроено 660 объектов (дворы, общественные территории, спортивные и детские площадки, объекты освещения). В этом году на эти цели выделено более миллиарда рублей из краевого бюджета. В 2020 году проекты по благоустройству набережных в Чайковском, Губахе и Соликамске стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов.В - волонтерыВ период пандемии в Пермском крае была организована активная работа волонтеров. Свыше двух тысяч волонтеров трудились во всех 46 муниципальных образованиях Пермского края, помогая жителям старше 65 лет, маломобильным, малообеспеченным, инвалидам. Кроме того, традиции добровольчества поддержали многие неравнодушные пермяки. Так как основная тяжесть по борьбе с коронавирусом легла на плечи медиков, жители Прикамья предоставляли им горячее питание, бесплатно подвозили врачей.Г - газификацияБлагодаря договоренности губернатора с «Газпромом» в 2020 году в Пермском крае введены в эксплуатацию рекордные 39 газопроводов, возможность подключения к газу получили 22 тысяч жителей. В планах до 2025 года - обеспечить возможность присоединения к газу еще более 36 тысяч человек.Д - дольщикиДмитрий Махонин стал первым губернатором Пермского края, который серьезно продвинул решение проблемы «обманутых дольщиков». Федеральный Фонд защиты дольщиков уже принял решения о восстановлении прав свыше 2 тысяч дольщиков Пермского края, рассмотрены 32 проблемных дома. 16 из объектов решено достроить, дольщики 16 домов получают компенсации. Ускорить процессы принятия решений стало возможным благодаря личному участию Дмитрия Махонина в переговорах с фондом.Ж - ЖКХВ территориях Пермского края стартовала модернизация систем тепло- и водоснабжения. Большинство из них не видело обновления десятилетиями. Всего в модернизацию краевых объектов теплоснабжения до 2023 года будет направлено более 2 миллиардов рублей. В рамках проекта «Чистая вода» Пермский край получит из федерального бюджета свыше 2,2 миллиарда рублей, еще 118 миллионов будет направлено из краевого бюджета.З - здравоохранениеГубернатор принял решение приостановить объединение медучреждений: здравоохранение не та сфера, где можно бездумно экспериментировать.Решается первоочередная задача отрасли: доступность медицинской помощи вне зависимости от места жительства. В минувшем году в Прикамье установили 20 ФАПов и 10 врачебных амбулаторий, еще 17 ФАП и 10 амбулаторий в работе.К концу 2021 года все действующие ФАПы будут подключены к интернету. Новые технологии позволят сельским медикам оперативно советоваться с коллегами из краевого центра, получить рекомендации узких специалистов.За год для больниц Прикамья закуплено более 3,5 тысячи единиц оборудования, в том числе для борьбы с ковидом.И - историческое наследиеСохранению объектов исторического и культурного наследия впервые за долгое время уделяется внимание на уровне руководства региона. В 2020 году статус исторического поселения был присвоен селу Кын. Это позволит сохранить самобытность населенного пункта и даст возможность поселку получить дополнительные ресурсы на развитие территории. В перспективе такой статус смогут получить поселки Пашия и Покча.Статус достопримечательного места присвоен Чердыни, что позволит сохранять исторический облик города комплексно, не придавая каждому строению статус объекта культурного наследия. Проводятся мероприятия по созданию музея-заповедника «Усолье Строгановское».В бюджете на 2021 - 2023 годы дополнительно 100 миллионов рублей ежегодно заложено на реставрацию объектов культурного наследия.Впервые с момента создания началась комплексная реставрация Хохловки.К - коронавирусГлавной задачей губернатора в минувшем году стала борьба с коронавирусом. В регионе создали «запас прочности» по койкам в больницах, развернули масштабное тестирование жителей. За несколько месяцев предприятия Пермского края сумели адаптироваться к новым условиям и наладили производство СИЗов, обеспечивая ими не только Прикамье, но и другие регионы России. Пермский край одним из первых ввел региональные стимулирующие выплаты для медиков, работающих в «ковидных» отделениях (их получили около 17 тысяч человек, общая сумма выплат из краевого бюджета составляет 961,7 млн руб.).Сейчас Прикамье входит в число регионов, в которых власти наиболее эффективно организовали систему вакцинации от COVID-19, - об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Л - лоббирование интересов Пермского краяГубернатор - мощный лоббист интересов жителей Прикамья. Он активно привлекает федеральное финансирование для развития региона. Благодаря договоренностям Дмитрия Махонина в край поступило более 50 миллиардов рублей (что в 2,1 раза больше, чем в 2019 году) дополнительных средств из федерального бюджета.В августе во время встречи Президента России Владимира Путина и Дмитрия Махонина глава государства поддержал предложения главы региона по развитию промышленности, строительству нового моста через Каму, нового здания художественной галереи.М - малый и средний бизнесВ Прикамье первыми в России разработали Стратегию развития малого и среднего предпринимательства на 10 лет. В числе ключевых задач: увеличение числа занятых в малом и среднем бизнесе - более чем на 100 тысяч человек, увеличение оборота субъектов МСП - в 1,3 раза.Н - налогиВ 2020 году в качестве поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса, правительство Пермского края установило минимальные льготные ставки по упрощенной системе налогообложения: 1 процент (вместо 6) по объекту налогообложения «доходы» и 5 процентов (вместо 15) по объекту налогообложения «доходы минус расходы». Пониженные ставки были введены для предприятий более 35 видов деятельности.А организациям, работающим в торговых и деловых центрах, было предоставлено право на вычет по налогу на недвижимость.О - образованиеДмитрий Махонин считает крайне важным обеспечить доступность качественного обучения для всех детей, вне зависимости от места их проживания. В Пермском крае ведется строительство детских садов и школ, оборудованных современной техникой, с подключением к интернету. В 2020 году в 20 территориях региона заработал 21 центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», созданы Центр допобразования школьников и студентов «Дом научной коллаборации» и Центр выявления и поддержки одаренных детей «Академия первых», начал работать Центр цифрового образования детей «IT-куб», действуют детский технопарк и 2 мобильных технопарка «Кванториум».П - промышленностьБлагодаря совместным усилиям руководства Прикамья и промышленных предприятий региона удалось не допустить серьезного падения основных показателей и массовых сокращений. Одним из первых шагов Дмитрия Махонина в должности главы Прикамья стала поддержка завода им. Дзержинского - предприятие было обеспечено заказом на 400 миллионов рублей. Также в 2020 году состоялся ряд событий, важных не только для промышленности Пермского края, но и всей страны: первый полет самолета МС-21 с двигателями ПД-14 и пуск ракеты-носителя «Ангара» с двигателем РД-191, первое применение на масштабных учениях тяжелой огнеметной системы «Тосочка», изготовленной на «Мотовилихинских заводах».Р - развитие спортаВ Пермском крае создаются условия для физической активности и занятий всех жителей в спортзалах школ. В крае работает более 80 спортивных школ (муниципальных и краевых, где обучение бесплатное), там обучается более 40 тысяч детей.В составе Академии игровых видов спорта начало работу отделение регби. Оно рассчитано на 190 воспитанников.Летом 2020 года по инициативе главы региона Дмитрия Махонина был возрожден легендарный футбольный клуб «Амкар», который дебютировал в Любительской футбольной лиге.С - сельское хозяйствоПермский край всегда считался зоной рискованного земледелия - в непредсказуемых погодных условиях непросто добиваться хороших урожаев.Губернатор поручил работать над привлечением инвестиций в отрасль, увеличением объемов производства молока, повышением урожайности, поддержкой фермеров, вовлечением земель в оборот, развитием сельских территорий. Для создания достойных условий жизни на селе реализуется программа «Комплексное развитие сельских территорий».Т - туризмВ регионе создано Министерство по туризму и молодежной политике, одна из задач которого - реализация туристического потенциала региона и увеличение турпотока. В Пермском крае активно развиваются горнолыжный, круизный, экологический, культурно-познавательный, санаторно-курортный, промышленный и гастротуризм. Инициирован проект «ТОП-10 туристически привлекательных центров городов», направленный на создание туристской инфраструктуры в муниципалитетах края, создание линейки событийных мероприятий и мощное продвижение.Кроме того, серьезная ставка сделана на развитие круизного туризма. В ноябре 2020 года подписано соглашение о сотрудничестве между региональным Министерством транспорта, Корпорацией развития Пермского края и АО «Холдинговая компания «Ак Барс», направленное на развитие системы водного транспорта в Прикамье.У - устранение территориального неравенства.Жители Пермского края должны иметь равные возможности для получения качественной медицинской помощи, образования, достойные дороги, современную инфраструктуру - вне зависимости от того, где они проживают, - в крупном городе или в глубинке. В территориях региона открываются современные модельные библиотеки, запускаются виртуальные концертные залы, инструментами и оборудованием оснащаются детские школы искусств и музыкальные школы, создается сеть социальных кинозалов. В 2020 году за счет краевого бюджета закуплены 42 автобуса для 14 территорий региона.Ф - финансыВ Пермском крае рачительно относятся к каждому рублю: министерства и территории переходят на плановый режим работы. Срок планирования 8 - 10 лет, но насущные задачи решаем в течение 3 лет - именно на такой период принят бюджет региона. Чтобы снизить нагрузку на бюджет, губернатор принял решение отказаться от реализации ряда инвестиционных проектов за счет бюджета. Самые нужные региону и долгожданные планируется претворять в жизнь с помощью механизма государственно-частного партнерства. На сегодняшний день в Пермском крае реализуется 102 проекта ГЧП с общим объемом инвестиций порядка 40 млрд рублей. В разработке находятся проекты ГЧП в социальной сфере, ЖКХ, транспортной инфраструктуре на сумму еще порядка 30 млрд рублей.Х - хоккейные коробкиВ 2020 году в Прикамье для массового катания было открыто более 220 катков и хоккейных коробок.До конца 2022 года планируется возвести 34 универсальные спортивные площадки круглогодичного использования. Летом там можно будет играть в баскетбол и футбол. А благодаря оборудованным бортам их можно будет заливать зимой и использовать для массового катания и игры в хоккей.Ц - цифровизацияСегодня в Пермском крае реализуются проекты по цифровизации - в здравоохранении, образовании, строительстве, лесном и сельском хозяйстве, в госуправлении. В рамках устранения цифрового неравенства действует федеральная программа по проведению интернета в небольшие населенные пункты.В регионе успешно функционируют информационные системы: «Облачная бухгалтерия», ЭПОС, «Умный лес», РИС «Закупки», «Комплексное благоустройство Пермского края», работает проект для обратной связи жителей Пермского края с органами власти «Управляем вместе», а также Сетевой IT-университет, направленный на повышение уровня цифровой грамотности.Активно развивается проект по внедрению цифровых и инженерных решений в городскую инфраструктуру «Умный город». Действующий в его рамках проект «Умный свет» (система энергоэффективного наружного освещения) будет реализован до конца 2021 года во всех муниципалитетах Пермского края - на три года раньше запланированного срока.Ч - Чусовской мостДмитрий Махонин взял под личный контроль строительство моста через реку Чусовую и подходов к нему. Он потребовал от подрядчиков ускорить темпы проведения работ. В итоге отставание от графика сократится в течение 2021 года. На участке с 4-го по 9-й километр подъезда к мосту осенью было запущено движение по четырем полосам в оба направления.Ш - Шпагина заводСоциокультурное пространство Завод Шпагина получило собственный товарный знак. Теперь под брендом «Завод Шпагина» можно проводить различные презентации, выставки, организовывать шоу-программы, а также брендировать сувенирную продукцию.Э - экономияБлагодаря организации госзакупок почти 4 миллиарда рублей сэкономил бюджет Пермского края и свыше 3 миллиардов рублей бюджеты муниципальных образований в 2020 году. Сэкономленные деньги были направлены на благоустройство и создание безопасных и комфортных условий для жизни жителей края.Я - ярмаркиОрганизация и проведение сельскохозяйственных ярмарок - одно из множества направлений в поддержке фермерства на территории Пермского края. На разных площадках региона в 2020 году прошло 1325 ярмарок, в том числе 314 - в Перми.- Ярмарки позволяют покупать жителям качественную, натуральную продукцию, без добавок, - отметил Дмитрий Махонин. - Нам надо открывать и развивать места цивилизованной торговли.