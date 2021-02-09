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«Плюс шесть тысяч смертей за год». Советник губернатора назвал две главные ошибки оперштаба

И подсчитал, сколько жизней спасли пермяки, соблюдая меры предосторожности
Алена ОВЧИННИКОВА
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