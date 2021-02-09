«Плюс шесть тысяч смертей за год». Советник губернатора назвал две главные ошибки оперштаба

Координатор фонда «Дедморозим» и внештатный советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором подвел итоги распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе.Далее мы цитируем автора дословно.- С марта, когда был обнаружен первый пациент с коронавирусом, по декабрь 2020 года в Пермском крае умерло почти на 6 тысяч человек больше, чем за тот же период годом ранее. От 80% до 100% этих смертей так или иначе связаны с новой инфекцией. И за каждой единицей в этих цифрах стоит конкретная жизнь. Тем не менее, динамика изменения избыточной смертности по месяцам показывает, что действия пермяков снизили число жертв эпидемии более чем на 2 тысячи человек. Можно ли было спасти еще больше жизней?Показатель избыточной смертности, по мнению ученых, наиболее достоверно отражает последствия эпидемии. По данным ЗАГС Пермского края, с марта по декабрь 2020 года в нашем регионе умерло на 5884 человека больше, чем за тот же период 2019 года. При этом в апреле и мае, во время действия локдауна, число смертей, наоборот, уменьшилось – на 308 человек. Пик роста же пришелся на октябрь (+1237 умерших) и ноябрь (+1852). А затем, после школьных каникул, введения «дистанта», более жестких ограничений для общепита и массовых мероприятий, снова наступил спад в декабре (+1288 умерших). Какие уроки мы можем вынести из этого опыта?Две главные ошибки оперштаба по борьбе с коронавирусом в Пермском крае- Провал в информировании людей. Ежедневно публикуемые статистические данные, прежде всего, результаты тестирования, не отражали реальную ситуацию. А наиболее важные показатели, например, число занятых коек, не разъяснялись жителям региона. В результате люди не могли сами достоверно оценить опасность текущей ситуации. Предпринимаемые меры не всегда объяснялись понятно и подробно – зачем носить маски на улице, помогают ли на самом деле перчатки защититься от заражения, почему запрещено ходить в кафе, но можно ездить в общественном транспорте и т.д. Неясная логика приводила к непониманию со стороны людей и, как следствие, игнорированию не только спорных, но и однозначно важных мер предосторожности.- Опоздание с реакцией на осенний рост заболеваемости коронавирусом. Увеличение числа заражений в Пермском крае началось во второй половине августа. Даже если считать недостаточно достоверными рост запросов в интернете по симптомам коронавируса и обращений на горячую линию, уже к середине сентября это было очевидно по числу госпитализаций. Однако первые жесткие меры – введение «дистанта», ограничений для общепита и массовых мероприятий – были приняты только в начале ноября. Как показывают цифры по избыточной смертности, это тут же дало эффект и только в декабре спасло не менее полутысячи жизней. Если бы оперштаб использовал научный подход и ориентировался при принятии решений исключительно на факты, данные меры было необходимо вводить не позже начала октября. Теоретически, это могло спасти еще не менее тысячи человек. Но на практике проверить уже никто не сможет.Два главных подвига пермяков- Стали лучшими в России по соблюдению мер предосторожности весной. Здесь можно спорить о достоверности данных «Яндекса», по которым отслеживалась активность людей во время «локдауна», но других тогда просто не было. А теперь их подтверждает то, что за время самых жестких ограничений, апрель и май 2020 года, в Пермском крае умерло на 308 человек меньше, чем в те же месяцы 2019-го. Пусть и очень условно, но мы можем сравнить – что бы было, если бы люди вели себя по-другому, с другими двумя месяцами, когда ограничения были минимальными. Так, в сентябре и октябре 2020 года умерло на 1679 человек больше. А значит, мы можем допустить, что только весной пермяки спасли около 2 тысяч жизней. И все это в условиях дефицита информации, без поголовных штрафов и достаточной поддержки со стороны государства.- Вынесли на себе весь груз неудобств и финансовых потерь в конце года. Насколько бы верными ни были решения по введению любых мер, результат всегда зависит от того, как люди их соблюдают. Принятые в ноябре ограничения для массовых мероприятий, общепита и особенно учебных заведений были крайне непопулярны и неудобны жителям Пермского края. И тем не менее, они их вытерпели без массовых протестов или нарушений, как случалось во многих других регионах и странах. Более того, еще до решений оперштаба, в октябре, изменилось и поведение пермяков – соблюдать дистанцию и носить маски стало не исключением, а правилом. Как показывают данные об избыточной смертности, только в декабре все это спасло еще не менее полутысячи жизней.Нам еще только предстоит осознать весь масштаб произошедшей и все еще продолжающейся трагедии. Ведь потеря почти 6 тысяч жизней – это десятки тысяч лет, которые могли прожить все эти люди, каждый день делая что-то важное и полезное для Пермского края. Но сейчас я хочу вспомнить одного человека – молодую журналистку Настю Петрову, ставшую одной из первых жертв вируса. То, какой она была, как много людей ее знали и как тепло к ней относились – когда-то помогло многим из нас раньше других осознать опасность. Ее история вместе с поведением сотен тысяч людей – тех, кто носил маски, соблюдал дистанцию, изолировался при любых симптомах ОРВИ, терпел все неудобства ограничений – спасла тысячи жизней.И какое число в будущем будет больше – умерших или спасенных – по-прежнему зависит от каждого из нас.