Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 9 февраля 2021 года: в регион поступило 20 тысяч доз вакцины от коронавируса

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Пермском крае на 9 февраля 2021 года
Борис МЕРКУШЕВ
КомментироватьОставить комментарий
За прошедшую неделю прививки от коронавирусной инфекции первым компонентом вакцины сделали 3772 жителям региона

За прошедшую неделю прививки от коронавирусной инфекции первым компонентом вакцины сделали 3772 жителям региона

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Пермский край привезли крупнейшую за весь период партию вакцины от коронавируса -20160 доз. Ее распределят по 47 медицинским учреждениям Прикамья.

С каждым днем число новых заболевших понемногу снижается. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 274 жителей Пермского края.

- 79 человек проходят лечение в больницах, 195 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В числе 274 новых инфицированных 102 - мужчины, 172 – женщины, среди заболевших 10 детей. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

Общее число заболевших в регионе достигло 42 031. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 7 февраля – 0,98).

Фото: оперштаб

Фото: оперштаб

В Роспотребнадзоре также сообщили, что за прошедшую неделю прививки от коронавирусной инфекции первым компонентом вакцины сделали 3772 жителям региона, еще 1310 – вторым компонентом. На утро 9 февраля первый компонентом привили 12254 человек, вторым – 3161.

ИнтересноеКоронавирус в Пермском крае 2020: последние новости