Коронавирус в Перми, последние новости на 9 февраля 2021 года: в регион поступило 20 тысяч доз вакцины от коронавируса

За прошедшую неделю прививки от коронавирусной инфекции первым компонентом вакцины сделали 3772 жителям региона Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Пермский край привезли крупнейшую за весь период партию вакцины от коронавируса -20160 доз. Ее распределят по 47 медицинским учреждениям Прикамья.

С каждым днем число новых заболевших понемногу снижается. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 274 жителей Пермского края.

- 79 человек проходят лечение в больницах, 195 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В числе 274 новых инфицированных 102 - мужчины, 172 – женщины, среди заболевших 10 детей. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Фото: Яндекс

Общее число заболевших в регионе достигло 42 031. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 7 февраля – 0,98).

Фото: оперштаб

В Роспотребнадзоре также сообщили, что за прошедшую неделю прививки от коронавирусной инфекции первым компонентом вакцины сделали 3772 жителям региона, еще 1310 – вторым компонентом. На утро 9 февраля первый компонентом привили 12254 человек, вторым – 3161.