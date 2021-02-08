Где и чем пермяки могут покормить Серых шеек

Уточки на ручье Гремячий. Фото: Валентина Буравлева.

В выходные в Райском саду всегда многолюдно. Пермяки вместе с детишками приходят к шлюзу Мотовилихинского пруда, чтобы покормить уток. А суетливые кряквы, завидев гостей, в ожидании угощения подгребают к берегу, словно маленькая утиная флотилия.

В "Райском саду". Фото: Нэлля Бормотова.

«Хлеб подсушить, рыбешек отварить»

- Вообще-то водоплавающие птицы, которые не улетели в теплые края, вполне могут прокормиться и без нашего участия, - говорит доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ, кандидат биологических наук Галина Матвеева. - Для них важно, чтобы была незамерзающая вода. Но и от угощения они не откажутся. Главное - им не навредить.

Синхронное плавание. Фото: Нэлля Бормотова.

Чем же можно кормить уточек?

- Очень благодарны они будут угощению из мелкой свежей рыбешки, - объясняет орнитолог. - Лучше всего не полениться и на всякий случай ее немного отварить. Подойдут и кусочки обычного хлеба, только не черного, от которого может начаться брожение, а белого. Их нелишне будет немного подсушить в микроволновке или духовке, чтобы не задубели на морозе. В воду хлеб бросать не стоит, он размокнет и станет источником бактерий. Лучше положить лакомство на снег - утки не поленятся, выйдут на берег.

В черняевском лесу тоже можно встретить уточек. Фото: Нэлля Бормотова.

В некоторых странах Западной Европы утки-кряквы размножились настолько, что попросту превратились в городских птиц и, подобно голубям, селятся на чердаках зданий. А как обстоит дело с их численностью у нас?

Кряквы превращаются в городских птиц

В Перми недавно прошла «птичья перепись», ее результаты выложили на страничке «ВКонтакте» Пермского орнитологического общества. И теперь тот, кто желает полюбоваться на водоплавающих птиц и покормить их, сможет узнать, где они собираются чаще всего.

Так выглядит самец кряквы. Фото: Нэлля Бормотова.

- Чаще всего у нас зимуют утки-кряквы, - говорят орнитологи. - Их можно встретить на речке Большой Мотовилихе в Райском саду, на Данилихе и на Каме возле набережной.

Самочки крякв имеют более скромное оперение. Фото: Валентина Буравлева.

Помимо крякв, не улетают в теплые края и единичные представители других водоплавающих. Однако их можно встретить лишь случайно. В этом году повезло жителям Березников и Усть-Кишерти, где остались зимовать пары лебедей-шипунов.

Пара лебедей. Фото: Нэлля Бормотова.

Фотографы-орнитологи специально отправляются на речку Юг возле поселка Юго-Камский, чтобы сфотографировать больших крохалей и замечательную птичку оляпку.

Вот такая она, оляпка. Фото: Вячеслав Опалев.

- Подкармливать лебедей можно, как и крякв, хлебом, крохалей - рыбой, - говорит Галина Матвеева. - А вот угостить оляпку не удастся - она селится по берегам быстрых ручьев и речушек и добывает корм, ныряя в холодную воду в поисках водяных насекомых, рачков и мальков.

КСТАТИ

Где водятся утки?

На реке Данилихе в Дзержинском районе насчитали в этом году 377 крякв, в Райском саду - 363, на речке Загарьинке, которую в народе уже переименовали в Гусянку, - 107, на ручье Гремячем и у плотины КамГЭС - 85, на Каме в районе набережной - 65, на притоке Ивы Таложанке в Мотовилихе - трех уточек.

Любопытные факты о пернатых

Кряквы на реке Загарьинка. Фото: Наталья Булгакова.

Кряква

- От кряквы селекционеры вывели большинство современных пород домашних уток.

- Натуралист Карл Линней неверно отнес нарядного в брачный период самца и скромно одетую самку кряквы к разным видам.

- Кряквы ходят по земле, переваливаясь, но при необходимости способны проворно бегать.

Оляпка выныривает из воды. Фото: Вячеслва Опалев.

Оляпка

- Птицу отряда воробьинообразных называют также «водяной воробей»: оляпка ныряет в ручьи и пробегает по дну до 20 метров в поисках рачков и рыбешек.

- В 1961 году в Перми начали издавать для детей младшего возраста альманах «Оляпка». Выпуски выходили до 1990 года. На пермском радио была передача для детей «Оляпкина почта».

- Оляпка считается национальной птицей Норвегии.

Лебеди летят. Фото: Нэлли Бормотова.

Лебедь-шипун

- Птицы образуют моногамные пары на всю жизнь.

- Птенцы до 5 месяцев плавают у мамы на спине, чтобы не стать добычей щук.

- Шипуном лебедя назвали потому, что он шипит, если сердится, оберегая лебедушку.