Февраль, похоже, вознамерился доказать, что он самый что ни на есть зимний месяц. А дедушка Мороз решил отыграться за последние годы, когда зимы в Прикамье стояли на редкость теплые.- Эта неделя в Пермском крае будет самой холодной не только за нынешнюю зиму, но и за 4 последних зимних сезона, - предупредил инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. – Арктическое вторжение охватило большую территорию от Северной Европы до Западной Сибири, но больше всего холода достанется именно Прикамью. Вся неделя будет морозной. Наибольшее отклонение от нормы ожидается с понедельника по среды, а в выходные дни может начаться потепление.В понедельник мы уже ежились от непривычно студеных снегопадов и метелей. Померзнуть нам придется и дальше. Во вторник ближе к вечеру, правда, станет немного комфортней: ветер ослабеет, осадки прекратятся, и на небе вероятны прояснения. Но температура воздуха в Перми по-прежнему будет низкой: от -23 до – 25 градусов.А в ночь на среду ударит настоящий тридцатиградусный мороз.- Это будет самая холодная ночь за всю нынешнюю зиму, температура на большей части края составит от -30 до -35 градусов, а в низких местах столбик термометра опустится до -38, - прогнозируют метеорологи ГИС-центра.В среду и четверг погода будет почти «пушкинской»: февральское небо будет освещать солнышко, а воздух будет морозным - в Перми ожидается от -20 до -25 градусов.В пятницу с Украины начнет поступать теплый и влажный воздух, и в Прикамье может начаться потепление - столбик термометра поползет вверх и поднимется до -10 градусов или даже выше. А в субботу вечером и в воскресенье метеорологи не исключают очередного пришествия оттепели, которая будет сопровождаться обильными мокрыми осадками.Так и живем - от оттепели до оттепели.