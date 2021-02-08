Расписание ЕГЭ и ОГЭ 2021 в Пермском крае: когда пройдут экзамены по предметам

В 2021 году будет два период сдачи ЕГЭ: основной и дополнительный. Фото: Евгения ГУСЕВА

Публикуем расписание ЕГЭ и ОГЭ в Пермском крае в 2021 году. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала обновленное расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год для пермских школьников.

В 2021 году будет два период сдачи ЕГЭ: основной (с 31 мая по 2 июля) и дополнительный (с 12 по 17 июля).

Основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня: 3 и 4 июня. Проведение ЕГЭ по профильной математике запланировано на 7 июня, по истории и физике – на 11 июня, по обществознанию – 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – на 18 июня.

Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») традиционно пройдет в два дня: 21 и 22 июня. Проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ, который в 2021 году участники экзамена впервые будут сдавать на компьютерах, также разделено на два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ.

В дополнительный период ЕГЭ экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день – 17 июля.

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11), который в 2021 году будут сдавать не только участники, традиционно пользующиеся правом сдачи экзаменов в этой форме, но и выпускники, не планирующие поступать в вузы, будет проведен только по двум обязательным предметам: 25 мая – по русскому языку и 28 мая – по математике, а также в резервные дни: 8 июня – по русскому языку и 10 июня – по математике.

Два дополнительных периода проведения ГВЭ-11 пройдут 13 июля и 17 июля ГВЭ по русскому языку и математике смогут сдать участники, пропустившие экзамены в основной период по болезни или иной уважительной причине. 3-17 сентября в проекте расписания предусмотрен еще один дополнительный период, когда ГВЭ также смогут сдать участники, пропустившие их по уважительной причине ранее, и участники, не преодолевшие минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку.

Для девятиклассников пройдут два периода экзаменов: основной (24 мая – 2 июля) и дополнительный (3-17 сентября). Основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ-9) в 2021 году пройдут только по двум обязательным предметам, русскому языку и математике. ОГЭ и ГВЭ по предметам по выбору для девятиклассников в 2021 году проводиться не будет.