Коронавирус в Перми, последние новости на 8 февраля 2021 года: скончались за сутки 19 человек с коронавирусной инфекцией

Всего в Пермском крае выявлено 41757 заболевших. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За минувшие сутки в Пермском крае выявили 276 случаев коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор сообщает: 38 человек проходят лечение в больницах, 238 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 6 февраля – 0,98).

В числе 276 новых инфицированных 107 - мужчин, 169 – женщин, среди заболевших 4 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 45 человек, от 30 до 49 лет – 97 человек, 62 в возрасте 50-64 и 68 человек старше 65 лет.

Инфографика: оперштаб

Скончались за сутки 19 человек с коронавирусной инфекцией.

Новые заболевшие обнаружены в 26 муниципальных образованиях региона.

В Перми - 167 пермяков с ковидом. Второе место занял Чусовской городской округ, в котором заболело 14 местных жителей. Третье место по заболеваемости разделили между собой Добрянский округ и Пермский район, где обнаружено по 13 инфицированных.

В Кунгуре 11 жителей с COVID-19. По 10 заболевших обнаружено в Березниках и Кунгурском районе.

По 4 прикамца с коронавирусом зафиксировано в Осинском и Лысьвенском округах. Еще на 3 жителя с COVID-19 выявлено в Гайнском, Чайковском, Горнозаводском, Березовском и Бардымском округах.

По 2 человека с коронавирусной инфекцией зафиксировано в Ординском, Верещагинском, Сивинском округах.

По одному заболевшему в девяти территориях. Это Чернушенский, Оханский, Соликамский, Александровский, Кудымкарский, Еловский, Куединский, Косинский округа и Звездный.

Всего в Пермском крае выявлено 41757 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.

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